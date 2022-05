Ninho, SCH, Niska et Freeze Corleone repris par Médine dans une séquence géniale

Ninho, Niska SCH et Freeze Corleone se retrouvent dans l’album de Médine

Médine a fait son retour dans les bacs vendredi dernier avec un nouvel album baptisé « Médine France ». Un projet de 14 titres sur lequel le rappeur du Havre a décidé de n’inviter aucun artiste mais il s’est inspiré de plusieurs rappeurs français tel que Freeze Corleone, Naps, SCH, Gazo, Guy2Bezbar, Kalash Criminel, Ninho ou encore Niska en reprenant les gimmicks des 8 artistes dans un de ses morceaux.

« Merci mes convaincus pour votre soutien. Dernière ligne droite pour les éditions « Monde » et « LH », dispo jusqu’à vendredi seulement sur le site (liens en bio), après on le retire des shop. Également le tirage au sort pour les Black cards donnant accès aux concerts gratuitement et plein d’autres trucs sera révélé ce vendredi. » a commenté sur Instagram Médine après la sortie de son dernier opus pour remercier ses fans dont il avait déploré avec humour le manque de soutien quelques jours avant la parution de l’album et pour présenter les différentes versions du projet en vente sur sa boutique en ligne avec deux singles bonus, « Enfant du destin (Yasser) » et « La Puissance du Port du Havre (Remix) ».

Sur cet opus, Médine a également réservé une petite surprise aux fans de rap français. Même si aucun featuring ne figure sur l’album, il a décidé de dédicacer plusieurs rappeurs de la nouvelle génération. Dans le titre « La France au Rap Français » qui détourne le slogan « La France aux français », l’artiste Havrais a repris dans le refrain de façon originale les gimmicks de Freeze Corleone avec « Ekip, ekip », Naps avec « Okay, okay », SCH avec « Mathafack », Gazo avec « Grrt, pah », Guy2Bezbar avec « Ça flingue », Kalash Criminel avec « Sauvage », Ninho avec « Tiens, tiens, retiens » et de Niska avec « Méchant, méchant ».