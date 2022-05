Koba LaD en clash avec Shotas ? Il le menace d’avoir peur de la vérité

Ça chauffe au sein du 7 Binks entre Koba LaD et Shotas ?

Ces dernières années le bâtiment 7 surnommé « Bat7 » du quartier du Parc des Lièvres à Evry est devenu l’une des tours les plus populaires dans le rap français avec l’émergence de Koba LaD puis de ses acolytes Bolémvn, Kodes et ensuite également de Chicaille Argénté, Kaflo, Keusty, 2zé et Shotas. Ils ont dévoilé en 2020 un projet commun avec le 7 Binks puis premier album Bat 7. Mais la relation entre ce dernier nommé et le nouveau petit ami de Astrid Nelsia semble s’être tendue.

C’est suite à une vidéo publiée sur Twitter dans laquelle Koba LaD fait semblant de s’ambiancer sur un titre de Shotas que l’embrouille a éclaté. Le frère de 2zé n’a pas apprécié la séquence en partageant une capture d’écran de cette scène en mentionnant l’interprète de Daddy Chocolat. « @koba_lad t’es un vrai comédien wallah tu me fais rire » a-t-il mis en légende de ce screen, une réaction qui semblait être sur le ton de l’humour. Il a ensuite affirmé un peu plus agacé que son compère l’aurait bloqué sur les réseaux. « C’est quoi ta peur de la vérité ? On dévoile tout ou tu t’éteint ? Dis moi le sang » précise-t-il.

Très actif sur Instagram, Koba LaD n’a pas réagi directement aux commentaires de Shotas mais a posté une story avec le message, « Dans tes potes fait bien ton tri car même dans ton tri y’a des traitres ». Une punchline extraite de son titre « Pas comme les autres » qui figure sur l’album « L’affranchi » paru en 2019. D’après les rumeurs il y aurait eu un différend entre Koba et son manager Deuspi pour une affaire d’arnaque sur un contrat mais aucun des protagonistes n’a fait de commentaire sur cette affaire.

Je viens de peut-être nique une amitié d’enfance juste pr faire mes stats jsdudhddjdhdh pic.twitter.com/FNP6GDHifk — 𝐇𝐕𝐍𝐒𝐇𝚯ن (@_Hvnsho7) May 16, 2022