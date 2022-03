Koba LaD manque à Astrid Nelsia aux Seychelles, elle lui fait passer un message

Koba LaD piqué par Astrid Nelsia ! Depuis plusieurs semaines, les deux tourtereaux agitent les réseaux en ayant officialisé leur relation en s’affichant ensemble sur des nombreuses photos postées par l’ancienne candidate de télé-réalité sur son compte Instagram et ils semblent désormais avoir du mal à vivre loin l’un de l’autre.

Astrid Nelsia privée de Koba LaD, elle le fait savoir !

Après la sortie du volume 2 de la mixtape « Cartel » en fin d’année dernière, Koba LaD cartonne actuellement dans le Top Singles avec le titre « Doudou » en compagnie de Naps et poursuit sa tournée des showcases pour présenter les morceaux de ce projet sur scène. Le rappeur Bat’7 fait également parler de lui ces derniers temps pour sa relation avec Astrid Nelsia et elle n’hésite pas à assumer ouvertement leur relation sur les réseaux sociaux.

Astrid Nelsia a d’abord intrigué les fans de Koba LaD pour sa présence aux différents showcases du rappeur avant de révéler qu’ils sont en couple et en postant des clichés de leurs vacances au Maroc. La semaine dernière, L’influenceuse s’est éloignée du rappeur pour passer quelques jours en solo aux Seychelles mais elle se sent visiblement très seule. Dans une récente story, elle s’est languie de bientôt retrouver l’interprète de « Daddy Chocolat » en publiant une photo d’elle en maillot de bain en y ajoutant un compteur avec le nombre de jours de se revoir tout en le mentionnant pour l’interpeller.

Le couple fait monter la température sur Instagram

Très discret sur cette relation depuis le début de leur aventure, Koba LaD a répondu sur Instagram confirmant leur histoire d’amour tout en faisant part de son impatience sur leurs retrouvailles. « Non faut qu’on trouve un arrangement là ca va plus » a-t-il commenté.

L’artiste originaire d’Évry en Essonne vient aussi d’adresser un message à ses fans suite à son dernier showcase pour faire le promotion de son projet de NFT. « Ouais l’équipe, LaD Seven Binks, toujours moi, hier soir c’était le feu avec mes bougs, ils sont venus me voir au stuuud, on a écouté quelques pépites, on a parlé des NFTs, ça m’a permis de rencontrer une petite partie de ceux qui me soutiennent, c’était que du kiff la fameeee ! La famille LaD, d’autres dingueries arrivent pour ceux qui ont mes NFTs, ce n’est que le début, on va faire fermer des bouches ! Ceux qui veulent me rejoindre, le lien est toujours en bio, lafameeeee j’vous attend fort sur mon Discord, j’veux que ça bouge là-bas » a-t-il déclaré après être devenu le plus jeune rappeur français ayant décroché 4 disques d’or.