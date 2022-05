Naps revient avec un nouveau tube de l’été après La Kiffance avec La Maxance

Naps présente « La Maxance », premier extrait de son nouvel album La TN à venir le 17 juin 2022. L’été arrive, l’interprète de La Kiffance aussi. Après avoir enchainé tubes sur tubes, il est aujourd’hui de retour avec la « Maxance ». Dans la continuité des hits « La Kiffance » et « Best life » en featuring avec Gims, le Marseillais fait son grand retour pour vous ambiancer dans les prochaines semaines.

La recette du succès de Naps est cette capacité à créer des morceaux aussi lancinants que cruellement efficaces et estivaux. Le single « La Maxance » produit par DIIAS et Voluptyk n’échappe pas à cette règle et a tout du summer hit 2022. Pour accompagner la sortie de ce titre, l’artiste Marseillais a décidé de mettre également en ligne le clip de morceau qui cumule déjà 500 000 vues sur Youtube en moins de 24 heures.

« J’vais bétonner pour qu’on soit au max de la maxance. La chemise Versace en soie, un road-trip loin d’la France. J’vais bétonner pour qu’on soit au max de la maxance. Au resto’ cinq étoiles (Okay), elle a fait la p’tite frange », chante Naps dans le refrain du titre qu’il va tenter de transformer en tube comme l’année dernière avec La Kiffance et qui fait suite au single « Sun Valley » paru il y a deux mois, un titre extrait de la bande originale du film « Les SEGPA ».