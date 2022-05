PNL : Ademo fait une déclaration poignante sur scène : « Cette vie est belle »

Le magnifique discours de PNL en plein concert

En attendant les concerts à Paris le 23, 24, 26 et 27 mai 2022 à l’Accor Arena, le groupe PNL poursuit depuis le début du mois sa tournée dans toute la France pour son grand retour sur le devant de la scène. A l’occasion d’une récente date de concert à Dijon, Ademo a fait un superbe discours face au public présent.

Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire en France causée par le COVID-19, les deux frères Tarik et Nabil Andrieu de leurs vrais noms ont enfin pu monter sur scène pour présenter en live l’album « Deux Frères ». « Le vent est bon. Et la direction que l’on a choisi nous amène à prendre des jolis chemins. Tous très colorés et parfois très sombres. Mais le vent est bon. Et on va profiter du vent tous ensemble. Bonne fête de l’Aïd à tous, TOUS ! Heureux de vous retrouver pour la première date de notre tournée à Lille. On arrive si Dieu veut. » a commenté PNL il y a quelques jours sur Twitter dans un communiqué avant la prestation au Zénith de Lille.

Le monde est beau

Ademo et N.O.S ont pu retrouver leur public avec cette tournée à guichets fermés à travers toute la France, un retour qui a également relancé la rumeur de la sortie d’un album surprise cette année mais actuellement aucune information n’a filtré à ce sujet. Pour le moment PNL poursuit la série de concerts avec toujours autant d’engouement des fans lors de chaque date et les internautes relayent en masse des photos ou encore des vidéos des shows sur les réseaux sociaux.

Dans une séquence de leur passage à Dijon, Ademo a pris la parole pour livrer une déclaration puissante avec un beau message d’espoir. « Respirez, prenez conscience, on a de la chance, dit-il. Cette vie est belle, quelles que soient les épreuves, ça nous permet d’avancer. Ça nous permet d’être des hommes et des femmes. Du bruit pour vous Dijon ! Le monde est beau, vous êtes beaux ce soir » a-t-il déclaré sur scène.

