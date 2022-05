Le rap ce n’est pas la rue avertit Soso Maness

Dans le dernier épisode de Clique, Mouloud Achour a invité dans l’émission Demon One, Kery James et Soso Maness. Les trois rappeurs se sont exprimés au sujet d’un discours de Disiz en train de parler des difficultés qu’il a rencontré dans sa carrière avec comme exemple les truands qui ont tenté de le racketter pour obtenir les bénéfices de son travail dans la musique.

Il faut dissocier la rue et le rap affirme Soso Maness

Disiz a révélé qu’il voulait tout stopper et mettre fin à sa carrière à une certaine époque en raison des problèmes dans sa vie privée. « J’ai été racketté par des gens qui habitaient à côté de chez moi. Ils pensaient que, comme j’étais souriant à la télé, ça devait être facile de me menacer, mais je n’ai cédé en rien » confie-t-il. Cette séquence a fait réagir, Soso Maness en assurant qu’il ne faut pas mélanger la musique et le monde la rue. « Ils n’ont pas fait ça à Disiz quand même… », déclare le rappeur Marseillais.

« Que tu fasses le bandit dans ta musique, que tu l’assumes complètement dans tes sons et dans ta vie et que tu te retrouves dans cette situation, c’est que tu l’as cherché. Mais vous allez voir dans 2 ou 3 ans, l’hécatombe de rappeurs en détention ou assassinés ! J’ai vécu ça donc je suis à l’abri de tout ça. » explique Soso Maness avant de poursuivre « Le jour où vous sentez que ça change dans votre quartier, et que vous sentez une vibes bizarre autour de vous : Partez ! Si on vous interdit de clipper dans votre quartier, ne clippez pas dans votre quartier. Ne vous rabaissez pas, part, c’est pas grave, tu n’as rien à prouver. ».

« Ça devient comme aux USA, quand un rappeur américain réussi là-bas, il ne peut pas rester dans le ghetto parce que ça va être chaud pour lui. Il a de l’argent donc il va être obligé de bouger » ajoute Demon One en prenant l’exemple des rappeurs aux Etats-Unis, des propos validés par Kery James. « Vous êtes le groupe qui a payé le prix le plus cher, vous avez perdu des membres… « a conclu Mouloud Achour.

