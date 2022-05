Grosse frayeur pour Soso Maness et Dinos qui se filment en plein accident de voiture

Soso Maness et Dinos en panique dans une voiture !

Une vidéo surprenante de Soso Maness et Dinos circule sur la toile depuis ce mercredi ! La séquence fait le buzz sur les réseaux sociaux mais pour le moment impossible de savoir s’il s’agit d’une mise en scène ou bien si les deux rappeurs se sont réellement retrouvés dans un accident dans la route. Aucun d’eux ne s’est exprimé pour le moment sur les images qui ont fait beaucoup réagir les internautes.

Il y a quelques jours Soso Maness était de passage dans la capitale Française. Le rappeur Marseillais qui cartonné l’année dernière avec son tube « Petrouchka » a rencontré Dinos à Paris. Dans une courte vidéo, il s’est filmé en compagnie de son acolyte tout sourire dans une voiture et alors qu’il est en train de parler tranquillement, la caméra se met subitement à bouger dans tous les sens et ont découvre les visages effrayés des deux artistes dans le véhicule avant que la séquence ne soit coupée.

Aucune nouvelle des deux rappeurs pour le moment

C’est le compte Twitter @TarguiTV décrit comme un « Média urbain sudiste, et surtout Marseillais » qui a mis en ligne la vidéo. « Je suis arrivé à Paname et regardez qui est-ce qui est venu me chercher ? » commente Soso Maness au début de la séquence avant de filmer Dinos assis à ses côtés dans la voiture qui semble ensuite avoir percuté quelques chose. « Qu’est-ce que tu as fait ? » déclare ensuite le Marseillais et ont entend également des éclats de verre avant la fin de la séquence.

Depuis la diffusion de la séquence aucune nouvelle des deux rappeurs. Le compte Instagram Dinos a uniquement posté quelques stories des concerts à venir de l’artiste en Allemagne, Angleterre et au Québec. Selon des nombreux internautes la séquence est un fake pour faire le buzz, l’un des deux rappeurs ne devrait pas tarder à nous donner quelques précisions à ce sujet dans les prochains jours pour savoir si cela est vraiment une mise en scène ou non.

Article lié : Soso Maness annonce une mauvaise nouvelle