Pourquoi Damso et Booba se retrouvent sur l’album de Naps ? L’étonnante explication

Mais que font Booba et Damos sur l’album de Naps ? Suite à la récente présentation de « La TN », des internautes ont identifiés des photos de Dems et de B2O sur la pochette du projet en s’interrogant comment les deux rappeurs français ont pu se retrouver sur le visuel de cet opus pour lequel le rappeur Marseillais avait lancé un concours en proposant aux fans d’y figurer.

L’improbable présence de Damso et Booba sur le projet de Naps

Il y a une dizaine de jours, Naps a dévoilé son dernier single « La Maxance » dont le clip vient de dépasser les 2 millions de vues sur Youtube, à cette occasion, l’auteur de La Kiffance a également lancé la précommande son nouvel opus baptisé « La TN », le projet sera disponible dans les bacs et sur les plateformes de streaming le 17 juin prochain. Pour constituer sa cover, l’artiste Marseillais avait décidé de faire appel à sa communauté en lui demandant d’envoyer des selfies afin de recréer son portrait. Plus de 11 000 fans ont répondu présent et peuvent aujourd’hui se retrouver sur cette pochette grâce à une application innovante qui les amène directement sur leur propre photo. Ils peuvent pas la suite se balader au sein de la Team Naps et des milliers de portraits qui la composent.

Le concept a rencontré un franc succès auprès du public sauf que certains fans se sont amusés à faire une blague pour le moins insolite à Naps. Ils ont envoyé une photo de Damso ou encore de Booba et les deux clichés figurent sur la visuel de l’album dans les 11 000 portraits qui forment le visage du rappeur Marseillais comme l’ont constaté des internautes sur Twitter en retrouvant les seflies des deux rappeurs .