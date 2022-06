Médine s’exprime enfin très sincèrement sur son clash avec Booba

Rien ne va plus entre Médine et Booba, la situation s’est tendue !

Clashé par Booba suite à son soutien à Emmanuel Macron lors du deuxième tour de l’élection présidentielles, Médine est revenue sur les critiques à son encontre de la part de celui avec qui il a collaboré en 2018 sur le titre « KYLL » en hommage à Kylian Mbappé et que les deux rappeurs ont clippé en Algérie. Le rappeur Havrais s’est exprimé ouvertement sur cette attaque du DUC.

En pleine campagne présidentielle Médine s’est attiré de manière assez inattendue les foudres de Booba. C’est suite à la prise de position de l’artiste originaire du Havre pour Macron suite à la défaite de Mélenchon au premier tour qu’il a subi un tacle de B2O, il s’était justifié de cette décision afin de faire contre le Rassemblement National de Marine Le Pen, cette explication n’avait pas convaincu l’ancien membre du groupe Lunatic qui s’est lancé dans un clash contre son ancien compère pour ce choix de vote.

Le torchon a brûlé récemment entre les deux rappeurs

De retour dans les bacs depuis le 13 mai dernier avec son album intitulé Médine France vendu à plus de 6 000 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation, Booba s’est moqué des chiffres de Médine sur Instagram. « On vote l’ennemi pour combattre l’ennemi… 1400 streaming, allez creuse » a-t-il mis en légende d’une publication avec le détail des chiffres de ventes. Quelques jours après ce clash, l’artiste Havrais s’est exprimé sur cet affaire dans un entretien pour le média Booska-P. « C’est le sujet de la politique, c’est clivant. Ça sépare des gens, des amitiés, la politique. J’ai exprimé pour qui j’allais voter parce que c’était ma façon d’être sincère et de ne pas fuir la question, de ne pas regarder ailleurs. Ça créé du clivage, ça n’a pas créé que celui-là. Tant pis. ».

Le DUC de Boulogne a même déclaré regretter son ancienne collaboration avec le rappeur du label Din Records au contraire de ce dernier. « C’est l’un des morceaux dont je suis le plus fier, reprend-t-il. C’est un bête de morceau. L’image qui a été véhiculée derrière était positive. Je reste satisfait de ce morceau-là » a-t-il affirmé sur le titre KYLL.