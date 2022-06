Booba et Maes vers la fin du clash, B2O dévoile leur nouveau featuring

Booba fait un beau geste de paix envers Maes

En début d’année Booba et Maes ont eu un conflit sur les réseaux sociaux notamment pour une affaire de droit sur l’intru d’un morceau produit par Bersa prévu pour B2O mais que le rappeur Sevranais a utilisé sans prévenir son compère. Les deux rappeurs avaient quelques échanges tendus avant que la situation ne s’apaise, le DUC vient de présenter une nouvelle version de ce fameux titre avec son acolyte en featuring.

Après s’être avec ses anciens poulains, Damso, Benash, Shay, Booba s’est encore retrouvé dans un clash avec un rappeur avec qui il est proche il y a quelques mois, Maes. Le rappeur originaire de Sevran s’était indigné d’un manque de soutien de son équipe après des tensions avec des gens de sa ville suite à un incident pendant le tournage du clip « Kalenji » avec trois voitures brûlés ensuite un différend a eu lieu avec Kopp avec quelques explications sur les réseaux par messages interposes. Après une altercation verbale sur la toile avec le DUC, l’interprète de Madrina a mis un ligne l’inédit « Pablo » sauf que l’instru de se titre était destiné à B2O et ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord à ce sujet, que ce dernier avait à son tour sorti une autre version du morceau sur les plateformes de streaming.

Les deux rappeurs réconciliés ?

« Maes tu devrais laver ton ligne sale en privé. Le seul qui a mer*é dans toute cette histoire c’est toi. T’as agis en solo, t’as mis des gens dans la mer*e. Sincèrement, je pense que le filtré t’as eu. Stromae fais lui une prescription je sens que ça va pas » s’était agacé Booba dans conflit avant de déplorer, « On lance des carrières on donne la force on nous remercie en nous jetant des pierres. On continuera à donner la force quitte à être déçus car la piraterie n’est jamais finie. ».

Depuis ces messages de Booba les esprits se sont visiblement apaisés et il décidé de sortir une version de ce single avec Maes en featuring. « Mais si tu veux, je poste la version où on est deux, elle tue ». C’est maintenant fait. » avait-il déclaré il y a quelques semaine et il vient enfin de publier le single dans sa version le réunissant avec l’artiste Sevranais sur son compte Twitter au plus grand bonheur de ses fans qui ont validé la démarche.