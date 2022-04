Booba en paix avec Maes, il lui fait passer un message

En début d’année un conflit entre Maes et Booba a éclaté mais la réconciliation est visiblement proche ! Le rappeur de Sevran a tout d’abord déploré un manque de soutien de son équipe après des tensions avec des personnes de sa ville d’origine suite à un incident lors du tournage du clip « Kalenji » avec trois véhicules brûlés puis un différend a eu lieu avec B2O sur les droits de l’instru du morceau « Pablo« , sur lequel ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord.

Les esprits semblent s’être apaisés entre Booba et Maes, aucun des deux protagonistes ne s’est exprimés sur leur rivalité ces dernières semaines et Kopp vient de faire un geste de paix envers son compère. Au mois de février un règlement de comptes a eu lieu sur les réseaux sociaux avec des discussions tendues sur la sortie du single « Pablo » de la part de l’artiste Sevranais finalement supprimé de Youtube quelques jours après sa parution puis la mis en ligne sur les plateformes de streaming de la version de B2O de ce morceau sur une instrumentale produite par Bersa dont le rappeur du 92i a affirmé en détenir les droits, cédés par l’auteur de Madrina.

Plusieurs semaines après cet incident, Maes vient d’obtenir une nouvelle certification avec son premier album sorti le 30 novembre 2018. En effet « Pure » vient d’être certifié Double Platine avec plus de 200 000 ventes. Une information relayée par Booba sur Instagram avec le message « ZÉRO DÉFAITE » et un drapeau Pirate tout en mentionnant son acolyte. Kopp a également sur la même publication le single d’or de Green Montana avec son morceau « FUM22 NOCIVE » extrait de l’album « MELANCHOLIA 999 » paru au mois de juin 2021.

Un geste du DUC qui semble donc indiquer que la situation s’est arrangée avec Maes et qu’une réconciliation est possible avec peut être une nouvelle collaboration à venir entre eux après les titres « Platine o Plomo« , « VVV« , « Blanche » et « Madrina » même si le rappeur Sevranais n’a pas réagi pour le moment à ce partage.

