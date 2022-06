Booba met en garde Magali Berdah : « On va régler tout ça »

La guerre continue entre Booba et Magali Berdah

Depuis le mois dernier, Booba s’est lancé dans une lutte contre les influenceurs notamment pour dénoncer certaines arnaques en ciblant notamment Magali Berdah, cette dernière ne s’est pas démontée face au DUC. Elle a récemment annoncé avoir remporté une première bataille juridique face à Kopp en obtenant gain de cause mais le conflit entre eux va se régler devant un tribunal.

Dans les nombreuses embrouilles de B2O celle avec Magali Berda a franchi un cap, l’influenceuse a jugé que le rappeur français exilé à Miami est allé trop loin et de régler leur différend devant un juge. En effet elle a décidé de porter plainte contre l’auteur d’Ultra qui a ensuite réplique de la même façon en déposant à son tour une plainte l’agente de personnalité de téléréalité.

On va régler tout ça en justice

Magali Berda vient de poster un long communiquée pour révéler avoir obtenu gain de cause contre Booba. « Les plateformes Instagram et Twitter, viennent par des décisions de justice du 30 mai et du 1er juin, d’être contraintes par la Justice Française, de se préoccuper des ab*s de leurs utilisateurs quels que soient leur nombre d’abonnés, de les stopper et supprimer un certain nombre de comptes. » a-t-elle décrit la semaine dernière. « Aujourd’hui, grâce à la justice française, aux instances internationales qui ont mis en place un arsenal juridique et judiciaire efficace ainsi qu’au travail acharné de mes avocats, je peux affirmer que personne, et ce quelle que soit sa notoriété, ne peut être libre de s’attaquer impunément à qui que ce soit, gratuitement, au mépris de sa dignité, de son honneur et sa liberté. Cette victoire est une première étape (…) contre toutes les personnes qui m’ont envoyé ces MILLIERS de messages horribles que j’ai reçu ces 15 derniers jours et qui ont de ce fait participé à ‘ma mise à mort’ médiatique par une personne qui a jugé que mon style de vie et mon environnement de travail faisaient de moi une cible qu’il fallait ‘éteindre’. » précise-t-elle dans son message quelques l’ancien membre du groupe Lunatic vient de répondre.

« Berdah continue de me diffamer. J’ai dénoncé son système et je continuerai à le faire mais je ne suis responsable d’aucun message antisémite ou autre forme de haine. On va régler tout ça en justice » a réagi Booba sur Twitter. Il faudra donc attendre le jugement de cette affaire au tribunal pour en connaitre son issue.