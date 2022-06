Booba : gros coup dur, il perd une bataille dans la guerre face à Magali Berdah

Magali Berdah jubile après sa victoire sur Booba qui pour le moment n’a pas répondu à la dernière déclaration de l’agente de personnalité de téléréalité qui vient de publier un communiqué pour révéler avoir remporter une première bataille face au rappeur de 45 ans exilé à Miami dans leur différend ayant éclaté au mois de mai sur les réseaux.

Booba décrit comme une personne qui clash à tout va et éteint les autres

C’est la guerre depuis des semaines entre Booba et Magali Berdah, l’auteur d’Ultra multiplie les embrouilles depuis le début d’année contre des nombreuses personnalités et influenceurs mais il a récemment pu compter sur le soutien de l’ancien rappeur français Kamelancien qui lui a apporté sa force dans cette lutte. La chroniqueuse télévisée française a finalement décidé de porter plainte contre Kopp en dénonçant un harcèlement de la part du chanteur.

Booba n’avait pas hésité à révéler publiquement le numéro privée et l’adresse du domicile de Magali Berdah, elle a donc saisi la justice pour se défendre et tenter de stopper les agissements du rappeur. « Les plateformes Instagram et Twitter, viennent par des décisions de justice du 30 mai et du 1er juin, d’être contraintes par la Justice Française, de se préoccuper des abus de leurs utilisateurs quels que soient leur nombre d’abonnés, de les stopper et supprimer un certain nombre de comptes. Aujourd’hui, grâce à la justice française, aux instances internationales qui ont mis en place un arsenal juridique et judiciaire efficace ainsi qu’au travail acharné de mes avocats, je peux affirmer que personne, et ce quelle que soit sa notoriété, ne peut être libre de s’attaquer impunément à qui que ce soit, gratuitement, au mépris de sa dignité, de son honneur et sa liberté. » a-t-elle confié sur ses réseaux en annonçant avoir eu gain de cause.

La réaction d’Élie Yaffa ne devrait pas tarder après ce revers

« Cette victoire est une première étape contre toutes les personnes qui m’ont envoyé ces MILLIERS de messages horribles que j’ai reçu ces 15 derniers jours et qui ont de ce fait participé à ‘ma mise à mort’ médiatique par une personne qui a jugé que mon style de vie et mon environnement de travail faisaient de moi une cible qu’il fallait ‘éteindre’ » poursuit-elle dans son message avant d’expliquer, « Après avoir publié mon adresse, mon état civil, mon numéro de téléphone, des informations relatives à ma vie privée et en m’imputant , de façon tout à fantaisiste, de faux agissements, je suis devenue la cible ‘facile’ d’une ‘personnalité’ connue pour ‘clasher à tout va’ et ‘éteindre’ les gens et d’une partie de sa communauté sous couvert ‘d’agir pour le peuple’ ».

« Depuis plus de 15 jours, sur les réseaux sociaux, des milliers des personnes m’ont adressé des messages 7 jours sur 7, 24h sur 24, tous plus délicats les uns que les autres : menaces de mort, appel à ma ‘lapidation’, mon ‘égorgement’, ma ‘guillotine’, messages de haine, antisémites, une fois parce que femme, une fois parce que juive, une fois parce que mère ou encore parce qu’entrepreneur et personnalité publique et surtout influenceur. » a conclu Magali Berdah, une information à laquelle Booba n’a pas fait de commentaire pour le moment.