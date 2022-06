Le boxeur aperçu en train de frapper dans le vide en plein combat est mort

Alors que la vidéo du boxeur Simiso Buthelezi perdu en plein combat contre Siphesihle Mntungwa au Greyville Convention Centre de Durban en Afrique du Sud est devenue virale sur les réseaux, une bien triste nouvelle vient de tombée, le boxeur de 24 ans est décédé suite à une grave blessure au cerveau.

Il y a quelques jours Simiso Buthelezi s’est retrouvé face à Siphesihle Mntungwa pour remporter le titre de champion d’Afrique de la WBF dans la catégorie de poids légers. Le premier cité a réussi à prendre le dessus pendant l’affrontement sur le ring jusqu’au 10ème round du combat avant qu’un inquiétant rebondissement n’intervienne. Après avoir pris un coup au menton, le boxeur sud-africain s’est retrouvé KO debout. Dans la séquence diffusée sur les réseaux, il envoie son adversaire dans les cordes ensuite l’arbitre relance le duel mais Buthelezi s’est tourné derrière ce dernier pour frapper dans le vide en assénant des coups dans le vent, visiblement sonné par le coup reçu au visage. L’arbitre a immédiatement stopper le combat avant d’alerter les secours.

Après le combat, l’entraîneur de Simiso Buthelezi a déclaré à TMZ que le boxeur est dans le coma depuis deux jours avant que son décès d’une lésion cérébrale ne soit annoncé ce mercredi. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Simiso Buthelezi, mort la nuit dernière, le 7 juin 2022, à l’hôpital de Durban, ont posté Boxing South Africa et la famille du boxeur dans un communiqué. Boxing South Africa va procéder à un examen médical indépendant de la blessure et rendra ensuite publics les résultats de cet examen médical. » décrit le communiqué.

South African boxer Simiso Buthelezi has died in hospital after suffering a brain injury which caused him to throw punches at thin air during his fight (the video of which went viral) at the weekend.

