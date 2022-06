Lacrim interdit à Paris ? Il répond aux rumeurs et à ses détracteurs

Très actif sur les réseaux même s’il n’a pas d’actualité musicale en ce moment, Lacrim s’est récemment exprimé pour faire une mise au point sur les rumeurs le concernant lancées par ses détracteurs et pour répondre aux fausses informations sur sa vie privée qui circulent sur la toile.

Lacrim a tenu à mettre les choses au clair sur les rumeurs

Après avoir obtenu le 7ème disque d’or de sa carrière avec son album « Persona non grata » paru au mois de décembre 2021, Lacrim a enchainé les interviews pour la promotion de son projet avant de se faire plus discret sur les réseaux mais tout en restant proche de son public même s’il a décidé de ne plus partager des photos ou des vidéos de son quotidien en raison de son choix de s’éloigner des réseaux sociaux.

Lacrim reste tout de même actif sur la toile, le rappeur français vient de s’en prendre à Philipp Plein avec sa nouvelle collection de vêtements nommée « f*ck Phillip Plein » sur sa boutique en ligne et a récemment lancé un concours pour remporter des chiots sur Instagram mais depuis quelques jours il se retrouve ciblé par des rumeurs à son sujet. L’interprète de A.W.A a réagi aux critiques et à ses détracteurs qui ont fait circuler la rumeur qu’il serait interdit de Paris. « Je n’ai rien à prouver, je vais beaucoup mieux dans ma vie depuis que je me montre plus. Laissez croire que je suis fini, que je me fais frapper, que je suis interdit de Paris. Tous les trois mois, je vais à Paris, je reste un mois… Laissez croire, ça m’éloigne le mauvais œil » a-t-il expliqué pour faire les rumeurs.