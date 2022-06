Lacrim détruit Philipp Plein avec sa nouvelle collection de vêtements

Philipp Plein se fait démolir avec la nouvelle collection de Lacrim

Lacrim est toujours aussi remonté contre Philipp Plein et a décidé de se moquer ouvertement de ce dernier qui risque de ne pas apprécié la démarche. Le designer allemand est en conflit avec le rappeur français depuis la fin de leur collaboration en 2020. El Tigre a poussé à plusieurs reprises des coups de gueule sur les réseaux au sujet de cette embrouille et vient encore d’aller un peu plus loin.

Depuis l’année dernière, Lacrim s’amuse à lancer fréquemment des nouvelles collections de vêtements insolites comme avec une gamme de t-shirt pour lutter contre le tabagisme, une autre pendant le confinement avec le slogan « Ah bâtard t’es confiné?! » ou encore une collection Corleone à l’époque de la sortie de l’album du même nom. Cette fois-ci Karim Zenoud a encore innové avec une collection pour s’en prendre à Philipp Plein.

« F*CK PHILIPP »

En effet depuis 2020, Lacrim s’attaque fréquemment célèbre styliste allemand, « Quand j’vois ça j’m’aperçois que l’erreur elle est humaine. Quel fils de pu*e celui là. » avait-il notamment déclaré avant de s’amuser du saccage d’une boutique PP à Paris, « Peut être pas. Ils veulent juste bai*er ta marque. Cartier pas plus haut que PP ? Non seulement si vous volez Cartier, cela signifie une longue période de prison. Mais PP il vous donne de l’argent si vous cassé votre magasin. Pensez-y » s’était-il satisfait. Récemment, il a accusé Philipp Plein d’accuser les acheteurs de la marque de prêt-à-porter de luxe en dénonçant une escroquerie sur les ventes.

Lacrim n’est visiblement pas prêt de lâcher l’affaire contre Philipp Plein et vient de présenter en vidéo une collection de t-shirt et de sweat nommée « F*CK PHILIPP » avec le slogan « Ceci n’est pas de la haute couture » pour tacler publiquement le styliste allemand.