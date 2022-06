Booba prouve qu’il est un papa comme tous les autres…

Habitué aux clashs et à s’embrouiller avec tout le monde sur Internent tout en confortant son image de « bad boy », Booba reste un père comme les autres et vient de le prouver une nouvelle fois sur ses réseaux dans une vidéo touchante de sa vie privée au quotidien avec ses enfants Luna et Omar.

L’amour triomphe toujours selon Booba !

Depuis la naissance de ses deux enfants, Booba a pris l’habitude de les afficher sur les réseaux en partageant son quotidien avec eux aux internautes. En 2017, l’ancien membre du groupe Lunatic avait même dédié le morceau « Petite fille » certifié single de diamant extrait de l’album « Trône » à Luna. Dans ce titre, le DUC retrace l’amour qu’il éprouve envers son premier enfant tout en abordant la société dans laquelle elle va grandir. Pour le visuel de la chanson, Kopp avait ensuite décidé de mettre en scène sa fille dans le clip qui approche les 100 millions de visionnages sur Youtube.

Dans une récente vidéo postée sur son compte Twitter sur lequel il a repris la main après l’avoir temporairement désactivé suite à sa guerre contre les influenceurs ou encore Magali Berdah dont le conflit va se résoudre devant la justice, Booba s’affiche en train de s’amuser avec Omar et Luna dans sa piscine en les jetant dans l’eau. « L’amour triomphe toujours » a ajouté B2O en légende de son tweet.