Magali Berdah trompée par Marie S’infiltre après Maeva Ghennam en donnant des liasses de billets

Marie S’infiltre a fait très fort après avoir déjà piégé Maeva Ghennam en 2021, elle a berné une autre personnalité liée à la télé-réalité en la personne de Magali Berdah en offrant au public des liasses de billets pendant son spectacle.

Marie S’infiltre est complètement folle

L’année passée Marie S’infiltre avait fait sensation en piégeant des candidats de télé-réalité à Dubaï notamment Maeva Ghennam qui n’avait pas apprécié la blague, elle l’avait même poursuivi en justice par la suite. « Une folle est venue me voir. Je pensais que c’était une fan et comme je suis sympa avec mes fans, elle s’est assise avec moi. Et en fait, elle m’a fait une caméra cachée sauf que c’est interdit de filmer des personnes à leur insu, que ce soit ici à Dubaï ou en France. » s’était indigné l’influenceuse avant d’ajouter. « Elle a voulu faire du buzz sur mon c*l. C’est très grave ce qu’elle fait. Je lui envoyé un message je l’attaque ici en France et à Dubaï car c’est interdit de publier la vidéo sans autorisation. C’est très grave de faire des trucs comme ça ».

Après son embrouille avec Booba qui va se régler devant les tribunaux, Magali Berdah a pris un peu de bon temps à Paris en assistant aux Folies Bergères au dernier spectacle baptisé « Culot » de Marie S’infiltre qui n’a pas hésité à venir « dérober » le bagage à main de l’agente de personnalité de téléréalité avant de donner les billets du sac de cette dernière aux spectateurs dans une séquence entièrement filmée par Jeremstar présent dans le public.

« Je crève, elle lui a pris son sac. Oh mon Dieu, des liasses de billets dans le sac de Magali Berdah… elle distribue le fric aux gens. Elle n’a aucune limite. Magali cherche son argent dans la salle et elle rit jaune. Aucun respect pour le sac de la Berdah », a commenté le vidéaste français. La séquence s’est finie avec Marie S’infiltre sur scène en train de balancer le sac à main dans la foule et Magali Berdah à ses côtés qui a pris la blague avec beaucoup d’humour.