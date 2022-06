Booba ridiculise le physique retouché de Maeva Ghennam, elle le démonte

La chirurgie esthétique de Maeva Ghennam ne laisse pas indifférent Booba

Il y a quelques mois Booba a dévoilé un extrait de son featuring inédit avec Sfera Ebbasta sur le single Telefono. Une future collaboration franco-italienne que les deux rappeurs n’ont pas encore sortie et qui se fait attendre. B2O qui a déjà révélé une partie de son couplet sur le morceau s’en est inspiré pour se moquer du physique de Maeva Ghennam suite à sa dernière publication Instagram.

Depuis ces derniers mois Booba et Maeva Ghennam ont eu plusieurs échanges par publications interposés sur les réseaux sociaux notamment à leur rencontre à Dubaï et à la rumeur d’une tentative de former un « power couple » que B2O a ensuite formellement démenti. En vacances à Tel Aviv pour assister à la Gay Pride, la star des Marseillais s’est attirée les foudres des internautes après avoir publié une photo d’elle sur la plage de la ville israélienne les fe**es à l’air ce qui n’a pas échappé à Kopp donnant lieu à un nouvel échange entre eux.

« Tu voulais bien taper dedans »

Booba a relayé le cliché de Maeva Ghennam sur Twitter en ajoutant la légende, “Au lieu d’refaire ton c*l tu d’vrais refaire ton coeur artificiel…” Sfera feat. Booba ‘TELEFONO’. Une punchline inspirée du morceau Telefono avec Sfera Ebbasta pour s’amuser du fesses gonflées par la chirurgie esthétique de l’influenceuse qui s’est déjà fait ridiculiser l’année dernière par le DUC pour avoir vanté les mérités de la mésothérapie sans injection et la radiofréquence afin de rajeunir ses parties intimes. « Apprend leur plutôt à s’accepter et que pour avoir un joli corps il faut faire du sport, s’entrainer, manger sainement » avait conseillé à l’époque B2O à la candidate de téléréalité qui n’a pas tardé à répondre au rappeur.

« Tu t’en prend que au femme parce que tu es un frustrer car on veux pas de toi car tu as un petit zizi » a-t-elle répliqué. « Ce n’était pas méchant nous avons juste reposté votre propre poste avec un extrait des paroles de Booba. Nous sommes désolés de vous avoir offensée. Ce n’était pas une attaque. Bonne continuation. » peut-on lire en réponse sur le compte Twitter de B2O. « Et pourtant tu voulais bien taper dedans tu as la haine car j’ai une vrai RM et pas toi« a-t-elle ajouté.

Ce n’était pas méchant nous avons juste reposté votre propre poste avec un extrait des paroles de Booba. Nous sommes désolés de vous avoir offensée. Ce n’était pas une attaque. Bonne continuation. https://t.co/DIJgPqttA6 — Booba (@booba) June 12, 2022