Booba est capable de faire un single de diamant avec un inconnu affirme Soso Maness

Booba prend des risques assure Soso Maness

En pleine promotion de son nouvel album “A l’aube” disponible dans les bacs et sur les plateformes de streaming depuis le 10 juin, Soso Maness s’est confié au micro du média Booska-P sur la réalisation de cet opus et s’est également exprimé au sujet de Booba en ayant des propos élogieux envers ce dernier qui devrait apprécier les propos de l’auteur du célèbre Zumba Cafew.

A l’occasion de la sortie de son dernier projet Soso Maness s’est récemment confié sur la différence entre la musique et la rue en déclarant, “Que tu fasses le bandit dans ta musique, que tu l’assumes complètement dans tes sons et dans ta vie et que tu te retrouves dans cette situation, c’est que tu l’as cherché. Mais vous allez voir dans 2 ou 3 ans, l’hécatombe de rappeurs en détention ou assassinés ! J’ai vécu ça donc je suis à l’abri de tout ça”. L’interprète du tube Petrouchka avec PLK a également débattu sur Booba dans le Chroniqueur Sale, l’émission de Booska Colombien.

Avec plus de 25 ans de carrière dans le rap français, B2O est devenu une véritable légende dans le game et continue de faire découvrir au public des nouveaux artistes méconnus des auditeurs chaque année avec souvent beaucoup de succès comme l’a confié Soso Maness. “Booba il en prend des risques. Tu sais pourquoi il prend des risques ? Parce que Booba c’est un rappeur qui est capable de prendre un jeune inconnu et faire un single de diamant avec. Les autres non“ a déclaré le rappeur Marseillais. Ce compliment ne devrait pas échappé au principal intéressé toujours à l’affût de la moindre déclaration le concernant qui vient de s’en prendre une nouvelle fois à Maeva Ghennam sur son physique avant qu’elle ne réplique.