Lacrim accusé de porter une fausse montre Richard Mille

Lacrim épinglé une contrefaçon au poignet

Lors de la sortie de son album “Persona non grata”, Lacrim avait les raisons l’ayant poussé à ne plus porter des marques de luxe comme auparavant mais il a tout de même était aperçu avec une montre de la marque d’horlogerie suisse, Richard Mille sauf que le rappeur français vient de se retrouver accusé de porter un faux modèle.

Après son embrouille avec Mounir Moons, Lacrim semble s’être encore affiché avec une fausse montre de luxe. “Tu vois, là, je suis avec toi aujourd’hui, je n’ai pas mis de montre, je ne sens pas le besoin. Je ne mets plus rien de luxe, je ne ressens pas le besoin. J’ai arrêté, je pense que je dois faire des choses plus essentielles dans la vie” avait-il expliqué dans une interview avec Mehdi Maïzi dans l’émission Le Code sur Apple Music ne porte plus de marques de luxe. “Je m’occupe de ma famille, ma mère, mon père, ma sœur, mes enfants du mieux que je peux parce que je ne les vois pas, c’est compliqué. Moi en tout cas, je sais que quand ils vont grandir, ils auront leurs biens, ils auront tout ce qu’il faut pour eux” avait ensuite précisé Karim Zenoud.

Malgré cette déclaration cela n’empêche pas Lacrim de continuer à porter des montres de luxe sauf qu’il vient de se retrouver par le très sérieux compte Watchanish, n°1 de l’horlogerie de luxe sur Instagram suivi par plus de 1,7 millions d’abonnés sur les réseaux qui a déjà identifié plusieurs avec des fausses et s’est désormais attaqué à El Tigre en démontrant qu’il possède une fausse Richard Mille. En effet le média a expliqué les détails qui prouvent qu’il s’agit là d’une contrefaçon et n’ont d’une authentique RM avant de se moquer des paroles du titre “RM” extrait de l’opus “Persona Non Grata” paru en 2021 dans lequel il chante, “C’est le minimum le RM au bras, ouais gros”.