Les membres de la Sexion D’Assaut refusent de sortir leur nouveau titre

Le nouveau morceau de la Sexion D’Assaut intitulé “10 ans” pour marquer le grand retour du groupe Parisien après dix année d’absence devait être diffusé ce mercredi soir en exclusivité sur la radio Skyrock à l’occasion de leur date de concert au Dôme de Marseille mais la sortie du single vient d’être annulée par les artistes.

Une grosse déception de plus pour les fans de la Sexion D’Assaut !

Après 10 ans d’attente, la Sexion D’Assaut est remontée sur scène au grand complet pour la tournée baptisée “Le retour des Rois” avec Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M. Ce soir le groupe Parisien sera en direct sur W9 pour la diffusion du concert événement à Marseille. Alors que la sortie de leur nouvel album prévu pour le mois de mai (14 et 15 mai dernier à la Défense Arena) se fait toujours attendre et qu’aucune information n’a filtré sur une possible parution dans les prochains mois, le collectif a récemment annoncé la diffusion un nouveau single très attendu par le public.

La Sexion réunifiée devait enfin présenter un inédit après les carrières en solo des différents membres, il y a quelques jours Skyrock a révélé que le groupe va enfin dévoiler une nouvelle chanson avec “10 ans” en référence aux années d’absence du collectif mené par Gims, un retour musical programmé pour ce mercredi 15 juin sur la radio à partir de 21h. Après la non sortie de l’album, la Sexion D’Assaut a finalement décidé d’annuler également la sortie du morceau au dernier moment.

Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de la radio Skyrock vient d’annoncer mauvaise nouvelle au public, “Triste et désolé pour les fans de @sexiondassaut La diffusion du nouveau son ce soir est annulée….” a-t-il tweeté en postant une capture d’écran du mail envoyé par Dawala le boss du label Wati B qui produit le groupe Parisien. “Les artistes, finalement, ne veulent plus sortir le morceau du tout, est-il écrit. Par conséquent, on est obligé d’annuler la sortie” explique le message pour justifier cette annulation de dernière minute.