Mbappé va produire ses propres séries et films aux Etats-Unis

Après des semaines de rumeurs et d’une longue négociation sur un possible départ à Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger l’aventure au Paris Saint Germain pour 3 saisons supplémentaires tout en déclinant l’offre Madrilène. L’ancien monégasque va toucher un salaire à 100 millions d’euros net par an dans la capitale française et compte se lancer dans un nouveau business avec sa fortune en produisant des films et des séries.

En effet le buteur du PSG vient de créer sa propre agence de production après avoir conclu son nouveau contrat avec le club Parisien. Le champion du monde français vient de signer un partenariat avec l’agence de représentation américaine WME qui vient de confirmer l’information sur les réseaux. “WME Sports est fier d’annoncer qu’il a signé avec la star internationale de football Kylian Mbappé et sa société de divertissement Zebra Valley” décrit le message posté sur Twitter par la société pour annoncer cet accord.

Mbappé va donc produire avec l’agence américaine des contenus audiovisuels sur le sport, la musique, la culture, la technologie avec comme objectif de « aider les jeunes à trouver leur voie » en essayent de mettre en place un échange entre les communautés culturelles du monde entier à travers des histoires universelles. La société WME Sports souhaite ainsi se rapprocher des marques ou plates-formes voulant « approfondir leur engagement auprès des consommateurs en mettant l’accent sur le contenu multiplateforme dans un monde diversifié et multiculturel ».

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley.

— WME Sports (@WME_Sports) June 15, 2022