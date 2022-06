Lacrim copie Sofiane avec le blocage de l’A43 qui fait polémique, les Daltons réagissent

Les images du tournage du clip de Lacrim et le rappeur Many GT du collectif des Daltons ont fait polémique sur les réseaux et dans la presse. Ce dernier a pris la parole avec son groupe pour s’exprimer face aux critiques sur ce phénomène lancé par Sofiane avec le visuel du morceau Toka en 2017.

Le leader du collectif Lyonnais les Daltons a invité Lacrim ce dimanche sur le tournage d’un clip dans le 8e arrondissement de Lyon avant de prendre chacun la direction de l’autoroute A43 au volant d’une Ferrari rouge pour l’un et d’une Lamborghini orange pour l’autre accompagnés par tout un cortège de motocross, de gros bolides puis de bloquer la route au niveau de la sortie Grenoble pendant quelques minutes. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux ce lundi en faisant le buzz sur la toile mais rapidement les vidéos ont fait scandale.

Lacrim et les Daltons dans la tourmente avec le blocage de l’A43

Le groupe de Many GT s’est exprimé sur les critiques face à cette démarche. “Lacrim dans le 8ème tout ce passe très bien, les médias viennent et ne parlent que du mauvais, Lacrim est parmi les meilleurs rappeurs français c’est la première fois qu’il vient faire un clip et une collaboration à Lyon, au lieu de mettre la lumière sur la ville, ils cassent tous le monde quand ça les arrange en période d’élection” peut-on lire dans une story du compte Instagram des Daltons. Le collectif s’est ensuite confié sur les conditions de tournage du clip avec Lacrim et précise que ce ne sont pas eux qui sont à l’origine du blocage de l’autoroute, “Certes c’est un peu bordel mais comme ont peut le les motos et buggy avaient bloqué les voitures des artistes ce n’est pas eux qui ont arrêté le périphérique, ils ont été bloqués comme tout le monde”.

“Many GT et Lacrim sont encore dans les voitures bloqués sur le périphérique par les motos, que la presse fasse bien son travail et ne salisse pas des artistes en les tenant pour responsables sur de petit débordement imprévus” précise ensuite les Daltons avec des vidéos pour prouver les propos.