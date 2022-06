Shakira et Gérard Piqué se seraient battus au milieu de la rue

Ça a chauffé entre les deux stars ! Au début du mois Shakira et Gérard Piqué ont officialisé la fin de leur relation après plusieurs semaines de rumeurs mais peu de temps avant cette annonce le couple semble avoir eu une violente altercation en public.

Les tension est montée entre Shakira et Gérard Piqué !

« Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension » ont annoncé le couple de stars pour révéler la fin de leur union après 12 années de vie commune. C’est suite aux infidélités de Gérard Piqué qu’ils ont pris la décision de se séparer, le joueur de FC Barcelone s’est depuis fait afficher par une jeune mannequin qu’il aurait contacté par messagerie privée. « Piqué ? C’est lui qui m’a envoyé des messages. Les seuls joueurs de Barcelone qui ne m’ont jamais rien envoyé étaient Messi et Coutinho. Ce sont de grands maris et ils respectent beaucoup leurs femmes. Shakira ne méritait pas cela. Piqué me demandait toujours quelle était la taille de mes fe**es et disait qu’il était jaloux de mes hommages et de mes messages pour Messi » a révélé Suzy Cortez sur ce dossier.

Les révélations de l’infidélité de Gérard Piqué avait même outré Mia Khalifa qui s’en était insurgée sur les réseaux alors des nouvelles révélations sur cette affaire viennent d’être dévoilées. Shakira a enrôlé un détective privé pour avoir confirmation des liaisons cachées de son ex-compagnon ce qui a causé son énervement avant qu’une altération n’éclate avec le défenseur Espagnol. La journaliste Silvia Taules vient de confier que le couple s’est battu en public, « Ils se sont battus au milieu de la rue devant tout le monde« a-t-elle affirmé, cet incident entre eux a même causé la perte de sa voix à la chanteuse en raison du stress subit et des cris.