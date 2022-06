Booba démolit Kaaris

Booba reprend les hostilités en continuant d’enfoncer son ancien protégé Kaaris et il a pris très cher ! Depuis quelques jours le rappeur de Sevran fait face à des révélation sur sa vie privée le part de son ancienne compagne et mère de son premier enfant de quoi faire le bonheur de B2O qui n’a pas hésité à en rajouter pour s’en prendre à Riska et mettre en doute la façon dont il s’entoure.

Kaaris accablé par Booba !

Le DUC de Boulogne a comme souvent balancé un montage humoristique sur Instagram ou encore l’extrait d’une interview pour se moquer de Kaaris en le taclant sur sa manière de choisir son entourage avant de l’accuser d’être un menteur dans une story en parodiant une scène de la série Squid Game avec le message « Kaaris, faut pas mentir aux jeunes, faut leur dire la vérité ». Booba a ensuite accusé Riska de tromper la mère de sa famille en le traitant de traitre.

Dans une autre story Booba affiche Kaaris dans une émission télévisée avec « L’échelle de la honte » dans laquelle ce dernier est questionné sur l’adultère et il en rigole. Cette attaque de Kopp fait suite à la polémique affectant l’artiste Sevranais qui s’est récemment retrouvé dans la « sauce » sur les réseaux suite aux confidence de Linda, son ex-compagne affirmant avoir été réduite au silence en menaçant son ancien compagnon de balancer des dossiers compromettants. Riska l’a quitté pour une autre femme avec qui il a eu son deuxième enfant il y a quelques mois et dont le rappeur avait annoncé la naissance en postant une photo nouveau-né sur son compte Instagram mais l’ancien membre du groupe Lunatic accuse désormais l’auteur d’Or Noir d’adultère et d’avoir trahi la mère de sa fille.