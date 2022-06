Kaaris : son ex-compagne balance des dossiers compromettants

Kaaris s’affiche fréquemment avec ses enfants dans ses publications sur ses réseaux. “Mon sang ma vie ma famille” avait-il commenté récemment en postant une photo avec sa fille et son petit garçon. Ce dernier est né de sa seconde union, la mère d’Amra, Linda avait confié ne plus être en couple avec Riska suite à la confirmation de sa seconde paternité en début d’année. La jeune femme semble très remontée envers le rappeur de Sevran depuis leur rupture et vient de poster des messages virulents contre son ancien compagnon.

Linda prête à fait des révélations sur la vie privée de Kaaris !

“C’est triste de voir qu’après tant de mois et tant de patience de ma part. et suite à une énième manipulation je me vois obligé aujourd’hui de défendre mes droits et mon honneur, il s’est passé énormément de choses si vous saviez. J’ai préservé les intérêts et la carrière de quelqu’un qui n’a jamais eu le moindre respect pour la mère de sa fille malgré presque 14 ans passé avec lui.” a commencé à déclarer Linda dans une story Instagram. “J’ai été forcé de garder le silence à cause de l’entourage, les menaces, la pression familiale, je n’ai plus peur mais plus du tout. Aujourd’hui c’est fini, je vais faire ce que j’aurai du faire y a bien longtemps contrairement à d’autres tu ne m’a pas trouvé sur le trottoir ou en showcase n’oublies jamais ça. A suivre.” poursuit-elle sans citer toutefois directement le nom de Kaaris.

Dans une seconde publication, Linda réagit cette fois-ci directement à une story de Kaaris dans laquelle il a posté une photo de Johnny Depp au procès face à Amber Heard. “Ah bon Johnny maintenant. Armand tu fais le fou plus de 13 ans t’a oublié ? Tu sais très bien que je parle pas sans preuves concrètes et réelles, sinon t’aurai pas forcé pour que je signe un accord de confidentialité mais tu veux jouer ok.” avertit ensuite l’ex-femme de Riska. “J’parle pas de un dossier, des sauces, j’en ai à tous les goûts, t’aurais plus régler tout ça depuis mais comme t’es juste un traître… La première chose que tu m’a dites quand j’ai cramé ta double vie c’est ‘tu vas m’afficher sur les réseaux, je suis mort’, t’avais juste peur de ça, t’a rien vu venir donc t’a pris la confiance. On sait tous les 2 la vérité sur toi et j’parle pas que de ta traîtrise hein t’es carrément prêt à mettre des gens dans des problèmes, y a le karma tkt.” précise-t-elle visiblement prête à dévoiler des gros dossiers.

L’auteur d’Or Noir n’a pas encore fait de déclarations suite aux révélations de la mère de sa fille.