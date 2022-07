SCH : sa réaction géniale pour esquiver un jet de bouteille en public

Après sa participation à l’émission Nouvelle école sur Netflix, SCH a fait son retour sur scène pour entamer sa tournée estivale avec plusieurs dates dans des festivals tout l’été mais l’un des récents concerts du S a donné lieu à une séquence insolite. Le rappeur Marseillais a subi un lancé de bouteille pendant une performance scénique tout en évitant l’objet avec un bon réflexe, la vidéo est ensuite devenue virale sur Twitter.

Le jeu de jambes de SCH est impressionnant !

En attendant de découvrir le prochain projet de SCH ainsi que le tome 3 de JVLIVS dont le second volet a connu un franc succès auprès des auditeurs, l’auteur de A7 ne chôme pas en ce moment avec sa présence dans le jury aux côtés de Niska et Shay dans le programme Nouvelle école qui vient de révéler le rappeur Fresh La Peufra, il multiplie également les représentations sur scène. Le S a même récemment pris en jet privé pour assurer le même jour son concert au festival We Love Green avant de retrouver Jul au Stade Orange Vélodrome pour le concert événement de ce dernier devant 60 000 personnes en compagnie du collectif 13’Organisé afin d’interpréter le tube Bande Organisée.

Malheureusement parfois les artistes doivent faire face à des petits imprévus sur scène comme vient de le constater SCH. En effet l’artiste Marseillais a réussi à esquiver un lancé de bouteille en sa direction pendant une performance sur scène avec un joli mouvement instinctif grâce à son jeu de jambes afin d’éviter le projectile sans perturber sa prestation tout en adressant un doigt d’honneur à l’auteur de ce geste repréhensible envers le rappeur qui vient de décrocher son premier single de diamant avec le titre « Allô maman » extrait de son album « Anarchie » paru en 2016.