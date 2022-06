Jul : le gros raté de Bande Organisée au Vélodrome dépite les fans

Le désastre de Bande Organisée au concert de Jul !

C’était l’événement à Marseille ce samedi 4 juin, Jul a assuré un concert exceptionnel dans la ville phocéenne devant des milliers de téléspectateurs au Stade Vélodrome. A cette occasion le « J » a invité à le rejoindre sur scène SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari pour interpréter sur scène leur tube « Bande Organisée » extrait du projet « 13’Organisé » mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

En plus de la sortie de son nouvel album Extraterrestre pour lequel il a dévoilé le même jour de la parution du projet les clips de tous les titres, Jul a décidé de gâter ses auditeurs en retrouvant son public Marseillais dans le stade de l’Olympique de Marseille avec des nombreux invités. « Je l’ai pris très au sérieux. Je fais du sport, j’ai perdu 15 kilos, j’ai réappris tous mes sons. C’est un rêve, une revanche de la vie. C’est inexplicable, incroyable. J’étais là-bas, je travaillais, je fouillais les gens devant le stade et maintenant je me retrouve à chanter devant 60000 personnes. » a-t-il confié cette semaine au sujet de la préparation de son show à BFMTV Marseille. L’interprète de Tchikita s’était donc bien préparé pour ce concert mais malheureusement il a fait face à un imprévu assez embarrasant.

Un gros problème technique pour l’équipe de 13’Organisé

En effet alors que les rappeurs du collectif 13’Organisé sont montés sur scène pour le rejoindre afin de reprendre les paroles du morceau « Bande Organisée » qui a été l’un des plus gros hits de l’été 2020 avec près de 400 millions de visionnages sur Youtube pour le clip, ils ont du mal à s’entendre suite à un problème technique ayant sérieusement compliqué cette performance scénique devant 60 000 personnes.

Jul et ses compères n’ont pas eu assez de retours, ils n’ont visiblement pas pu entendre correctement l’instru créant un décalage entre les paroles avec l’instrumentale même si cela n’a pas empêché le public de s’ambiancer et de reprendre les différents couplets du single face à cette situation assez insolite.