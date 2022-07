Koba LaD joue les mannequins puis enflamme la toile, la twittosphère se déchaine

Koba LaD n’a pas fini de nous surprendre ! Alors qu’il a récemment diversifié ses activités en dehors de la musique en se lançant dans le business de NFT ou encore de CBD, le jeune artiste de 22 ans joue désormais les mannequins et vient de faire son premier défilé de mode pour la marque de vêtements Casablanca.

Twitter en PLS après le défilé de Koba LaD

Après ses mixtapes Cartel volume 1 et 2 parues l’année dernière, Koba LaD vient de participer au nouveau projet de l’album « Monument » du collectif Seven Binks disponible depuis le 24 juin 2022 aux côtés de Bolémvn, Keusty, Kodes, Chicaille Argenté et Zeze. En plus de son actualité musicale, l’interprète de Daddy Chocolat vient de signer un partenariat avec la marque leader mondial dans les sports de combat, Venum. « La famille peu le savent mais je suis un putin de fan des sports de combat, depuis l’époque… vous êtes beaucoup à commencer à vous y intéresser de plus près. Certains ont découvert à travers l’ascension de mon gars @ciryl_gane , d’autres à travers @ufc ou même l’organisation française @ares_fighting. Comme y’a pas de hasard dans la vie, ma passion m’a mené à des rencontres et surtout la rencontre de @venum la marque leader mondial sur les sports de combat et sponsor de l’ufc je vous propose de découvrir ce qu’ils font… en attendant la suite » a-t-il confié sur cette collaboration.

Koba LaD multiplie ses activités et vient également de se lancer dans le mannequinat, « Rappeur Acteur Mannequin , qui l’aurait crue ? » a-t-il commenté suite à la publication des images de son défilé pour la marque Casablanca. Le rappeur français a ensuite fait le buzz sur Twitter et les internautes se sont déchainés pour réagir au look de Marcel Junior Loutarila de son vrai nom. « Wesh mais Koba la D c’est un ouf comment il défile il marche on dirait il va chercher un 20 », « Vous vous moquez de Koba la D alors qu’il défile pour Casablanca sérieusement? Toujours là à descendre les gens au lieu d’être content de les voir évoluer et explorer de nouveaux horizons », « Y en a il vanne koba en attendant il a pris un bon chèque plus de la visibilité et si il s’améliore sur la démarche vous allez pouvoir le vanner longtemps pcq son physique est parfait pour ça mais bon » peut-on lire dans les différents tweets.

Rappeur Acteur Mannequin , qui l’aurait crue ? 😅 — KOBZ LAD 🍫 (@koba7binks) June 25, 2022

Il a tout compris Koba vraiment vous réalisez ap https://t.co/Htp0ufD5Yw — H 🙎🏿‍♂️ (@onsedoitrien) June 26, 2022

Vous vous moquez de Koba la D alors qu’il défile pour Casablanca sérieusement? Toujours là à descendre les gens au lieu d’être content de les voir évoluer et explorer de nouveaux horizons… pic.twitter.com/079c6MzVLN — Björn Côtes-De-Fer (@ygdizzee1) June 25, 2022

Tous ce que koba la D a accompli du haut de ses 22ans y en a très peu qui peuvent prétendre avoir fais mieux — lil skuurtTR (@skuurt_509) June 26, 2022