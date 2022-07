Lartiste soutient Booba dans ses accusations de maître chanteur contre Marc Blata

Lartiste et Booba balancent des dossiers compromettants sur Marc Blata ! Le DUC de Boulogne poursuit la lutte contre les influenceurs et les stars de la télé-réalité pour dénoncer les arnaques misent en place. Le père de Luna et Omar vient d’obtenir un soutien inattendu de l’auteur du hit « Chocolat » qui a validé les dernières accusations contre l’ancien participant de Confessions Intimes.

B2O révèle des faits très graves et Lartiste en remet une couche

Sur son compte Twitter suivi par plus de 5,7 millions d’internautes, Booba a posté une vidéo d’une jeune femme affirmant avoir été embauchée par Marc Blata dans le but de faire du chantage contre des artistes. « Tu reconnais sa voix là ? Donc ton plan s’était de me filmer à ken une mineur et m’afficher sur la place public, honte à toi, c’est une mineure, tu le sait et tu la détourne dans ses bails » décrit la légende de la vidéo. « @marc_blata t’as trop traîné avec Magali. Vouloir set up les gens c’est bien mais encore faut-il savoir le faire correctement. Il a toutes les preuves. On va tous vous faire vous-êtes des démons. Et ça se dit Musulman!!! Tu vas vweeeeeeeeerrrrr. Force à cette demoiselle » déclare B2O en description de la publication tout en mentionnant l’influenceur pour obtenir une explication sur cette accusation.

Cette séquence a interpellé Lartiste qui avait révélé il y a quelques mois avoir été victime d’un maître chanteur. Ce dernier affirme qu’une jeune fille mineure a été utilisée pour le séduire pour ensuite lui faire du chantage. « Je reconnais la voix de cette jeune femme, on me l’a envoyé aussi et bizarrement elle a la même version pour toutes ses cibles » a-t-il réagi en reconnaissant la voix de la femme dans la vidéo postée par Booba avant de s’expliquer dans les détails sur ce commentaire puis d’émettre des doutes comme l’affirme Kopp sur l’implication de Marc Blata dans cette sale affaire afin de monter des dossiers contre des artistes pour extorquer de l’argent.

Je reconnais la voix de cette jeune femme, on me l’a envoyé aussi et bizarrement elle a la même version pour toutes ses cibles. 😭😭😭 — Lartiste (@TheRealLartiste) July 7, 2022

