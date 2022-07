Pogba dédicace Kaaris pour son retour à la Juventus

Après 6 années à Manchester United avec une victoire en Europa League lors de la saison 2017, Paul Pogba a quitté le club Anglais pour revenir en Italie. Libre de tout contrat, le champion du monde français vient de rejoindre la Juventus de Turin et a repris ses anciennes habitudes en faisant le signe du double rotor de Kaaris pour sa présentation.

Pogba fait sa présentation avec le signe de Kaaris !

De 2012 à 2016, Paul Pogba a obtenu 4 titres de champion de Serie A (2013, 2014, 2015 et 2016) avant de partir à Manchester pour la somme de 105 millions d’euros au mois d’août 2016 puis de remporter la Coupe du Monde en 2018 avec l’équipe de France. Le milieu de terrain va récupérer désormais le numéro 10 laissé libre suite au départ de Paulo Dybala à la Juve. « Comme on dit en anglais : « home sweet home. » Je me sens vraiment bien. L’ambiance à la Juventus est inexplicable. Je suis très heureux et impatient de commencer à jouer. Pourquoi je suis revenu à la Juventus ? Pour retrouver la joie de jouer au football. J’en ai parlé avec plusieurs joueurs, avec Pavel Nedved et Andrea Angelli. C’est une décision qui vient vraiment du cœur. Ce maillot est tout pour moi. La Juve m’a donné l’opportunité dans le passé de devenir Pogba. Je me sens bien avec cette décision. Je suis de retour et j’en suis très content. Mais je le serai encore plus quand nous ramènerons des trophées, dont le Scudetto. » s’est-il expliqué en conférence de presse sur son choix de revenir en Italie.

Pour la vidéo de présentation de sa venue à Turin diffusée sur les réseaux, Paul Pogba a fait sa célébration du double rotor utilisée par Kaaris dans ses clips. Lorsqu’il évoluait à la Juve, l’ancien joueur de Manchester faisait fréquemment ce geste symbolisant la force pour fêter ses buts avant de l’abandonner même s’il l’avait repris une fois l’année dernière avec les Bleus pendant la Coupe d’Europe après son but contre la Suisse d’une magnifique frappe enroulée du pied droit de 20 mètres. La séquence n’a pas échappé à Riksa qui l’a relayé dans une story de son compte Instagram.

