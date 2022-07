Booba traite Vald d’esclavagiste, les hostilités continuent sur Twitter

Booba et Vald ont agité la presse en cette fin de semaine suite à leur clash sur la toile qui s’est poursuivi dans les coulisses du festival des Francofolies, heureusement aucun incident majeur n’a interrompu l’événement marqué uniquement par le retard de Kopp sur scène causé par le V avant que l’embrouille ne reprenne sur les réseaux.

Booba se moque du service de protection de Vald

Durant plusieurs semaines Vald et Booba se sont lancés sans répit des invectives sur les réseaux sociaux avec comme conclusion de cette altercation verbale sur Internet un face à face programmé à l’occasion des Francofolies dont les deux artistes ont partagé l’affiche ce vendredi aux côtés de Ziak et SCH. Il n’y a eu aucune confrontation physique entre eux mais l’événement a pris une tournure imprévu et a été marquée par l’arrivée de Sullyvan avec une quarantaine de personnes.

Avant d’assurer sa prestation scénique, les deux rappeurs se sont chauffés sur Twitter, Vald est apparu avec un important service de sécurité pour l’entourer tout en prétextant qu’il s’agit là de ses amis venus l’accompagner pour fêter ses 30 ans. Cette garde rapprochée a ensuite accompagné le rappeur du 93 sur scène pendant tout son concert et une fois sa performance terminée, ils se sont « posées » en coulisse devant l’entrée des artistes pour monter sur la scène en attendant la venue de Booba.

Vald a donc décidé de réserver à Booba un accueil très spécial l’empêchant d’assurer sa prestation sereinement. Kopp est finalement arrivé avec une heure de retard sous escorte policière et avec la mise en place d’un cordon de sécurité par des CRS pour éviter une altercation. B2O a pu assurer les deux heures de show au plus grand bonheur de ses fans mais dès le lendemain il a repris ses anciens habitudes en poursuivant le clash sur Twitter.

Booba a fait plusieurs sous-entendus pour traiter Vald d’esclavagiste en le comparant au comportement des hommes blancs pendant les traites négrières. « @vald_ld aux @francofolies de La rochelle. Rappelons qu’il fait ma première partie hein. Tu peux renvoyer tes esclaves on n’te veut aucun mal. On est là pour le show rien d’autre Valentin » a-t-il tweeté avec une image de cette époque pour illustrer ses propos avant d’ajouter des montages pour se moquer du service de sécurité de son rival.

.@vald_ld aux @francofolies de La rochelle. Rappelons qu’il fait ma première partie hein. Tu peux renvoyer tes esclaves on n’te veut aucun mal. On est là pour le show rien d’autre Valentin 🤝😁🏆 pic.twitter.com/k9OEsTmVTt — Booba (@booba) July 15, 2022