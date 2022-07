Vald a bloqué Booba avec « 40 gardes du corps », B2O entouré d’une escorte policière

La tension était palpable entre Vald et Booba !

Même si Booba avait promis de gifler Vald, aucun n’incident majeur n’a eu lieu la nuit dernière entre le rappeur du 93 et B2O mais la montée sur scène de ce dernier a été perturbée ce qui a déclenché l’agacement du public. Le concert a tout de même pu se dérouler sans problème avec les membres du 92i à ses côtés.

En plein clash avec Gims, Booba avait programmé une rencontre avec Vald sous haute tension ce vendredi 15 juillet aux festival des Francofolies. L’interprète de Désaccordé avait finalement tout préparé après les clashs sur les réseaux sociaux. Il est arrivé sur place avec son équipe composée d’une quarantaine de personnes pour arrêter sa sécurité. Cet impressionnant service d’ordre dans lequel a figuré Dam16 qui s’était battu à coups de ceinture avec le DUC en 2015 n’a pas quitté l’artiste originaire d’Aulnay même sur scène.

Le concert de B2O retardé, il arrive protégé par la police

Après sa prestation, le V a décidé de défier Kopp en lui réservant un accueil un peu spécial. Alors qu’il assuré la première partie de Booba, Vald est ensuite resté assis devant la scène des Francofolies avec toute son équipe pour bloquer le passage à son rival et l’attendre. Le reporter du journal Le Parisien, Eric Bureau présent sur place dans les coulisses de l’événement a relayé tous les faits de la soirée avec plusieurs photos.

« A 19h45. @vald_ld tire le premier en montant sur scène avec une quarantaine d’amis. « Merci à eux d’être venus pour mon anniversaire » répète le rappeur qui fête ses 30 ans. Ils restent sur scène pendant tout son concert. Une démonstration de force évidemment adressée à @booba » décrit-il sur le début de la soirée avant de poursuivre, « Le concert de Booba a 30 mn de retard. Le public ne comprend pas pourquoi. Vald et son équipe se sont massés à l’arrière de la scène pour lui réserver un comité d’accueil ». Booba a finalement pu monter sur scène en arrivant en van sous escorte policière avec une trentaine de CRS établissent un cordon de sécurité derrière la scène mais en ayant une heure quinze de retard.

« Désolé on a eu un petit contre temps. Valentin était pas content. Il voulait pas qu’on chante. Il a bloqué la scène. Mais la piraterie n’est jamais finie. S’ils veulent qu’on s’occupe d’eux on va s’en occuper tous ensemble » a déclaré Booba au début de son concert pour justifier ce retard. Le rappeur du 92i a terminé sa prestation à 2h du matin en quittant la scène dans des vans protégés par un cordon de CRS alors que Vald et ses amis étaient toujours en place, ils en ont profité pour les insulter copieusement.

Vald a attendu Booba, assis devant la scène des Francofolies. Le concert est actuellement retardé. pic.twitter.com/kWqHryQLe7 — Kultur (@Kulturlesite_) July 15, 2022

A 19h45. @vald_ld tire le premier en montant sur scène avec une quarantaine d’amis.

« Merci à eux d’être venus pour mon anniversaire » répète le rappeur qui fête ses 30 ans.

Ils restent sur scène pendant tout son concert.

Une démonstration de force évidemment adressée à @booba pic.twitter.com/xFSrMD7jFB — Eric Bureau (@Eric_Bureau) July 15, 2022