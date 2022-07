Kaaris : son ex fait des révélations accablantes et l’accuse de violences

L’ex-compagne de Kaaris vient une nouvelle fois de faire des déclarations compromettantes sur le rappeur de Sevran. Il y a quelques semaines déjà la jeune femme s’en était pris à Riska en balançant des gros dossiers en annonçant notamment déposer une plainte et avoir été réduite au silence pendant plusieurs années, elle vient d’en remettre une couche

Des audios qui glacent le sang, Kaaris accusé de violences !

La jeune femme mère de la fille de l’artiste Sevranais prénommée Brooklyn est très remontée contre son ex est vient encore de lancer des lourdes accusations à son encontre. Depuis le mois de juin, Linda s’exprime ouvertement sur sa relation passée et sa rupture difficile sur Kaaris qui de son côté reste silencieux. Le rappeur Sevranais n’a pour le moment fait aucune déclaration sur ce scandale mais son ancienne compagne a décidé de dévoiler des notes vocales pour confirmer ses propos de son prétendue comportement violent.

« C’est triste de voir qu’après tant de mois et tant de patience de ma part, et suite à une énième manipulation je me vois obligé aujourd’hui de défendre mes droits et mon honneur. Il s’est passé énormément de choses si vous saviez. J’ai préservé les intérêts et la carrière de quelqu’un qui n’a jamais eu le moindre respect pour la mère de sa fille malgré presque 14 ans passé avec lui. » a récemment confié Linda sur sa liaison avec Kaaris. « J’ai été forcé de garder le silence a cause de l’entourage, les menaces, la pression familiale. Je n’ai plus peur mais plus du tout. Aujourd’hui c’est fini je vais faire ce que j’aurai du faire y a bien longtemps, contrairement à d’autres tu ne m’a pas trouvé sur le trottoir ou en show case n’oublies jamais ça » a précisé la jeune femme.

Infidèle, Riska n’aurait rien assumé

Mais depuis quelques jours cette affaire agite à nouveau la presse car des médias ont annoncé que Linda a déposé une plainte contre Kaaris. Son ex-compagne s’est ensuite exprimé sur Instagram pour confirmer l’information et l’ouverture d’une pour violences conjugales contre le rappeur. « Donc voilà on est dans le garage je lui dis qu’en tant que père il ne doit pas montrer ses plans à la petite et si elle a une belle mère il doit lui expliquer. Mais il comprenait rien. Il n’a jamais rien assumé » décrit-elle dans des notes vocales sur l’infidélité du Riska.

« Voilà l’audio au moment où il se rend compte que j’enregistre… le détail des coups est précisé dans les constatations médicales que j’ai faite et après aux urgences. Je ne vais pas détailler il y a une instruction » a-t-elle ajouté à l’encontre de l’auteur d’Or Noir qui pour le moment n’a faire aucun commentaire sur les accusations de son ex.