Vald ridiculise Booba sur son arrivée sous escorte policière

C’est la guerre !

Vald et Booba ne se lâche plus. Le rappeur originaire d’Aulnay-sous-Bois s’est amusé à poster une parodie sur ses réseaux de Mister V et Jonathan Cohen pour se moquer du comportement du père de Luna et Omar lors du festival de la Rochelle alors qu’il l’attendait avec son équipe pour un face à face qui n’a pas eu lieu mais en décalant l’horaire du début du show de son rival.

La tension était palpable aux Francofolies, Booba et Vald font la Une de la presse depuis quelques jours suite à leurs retrouvailles aux Francofolies, le premier cité vient d’ailleurs de s’exprimer pour la première fois sur les incidents de la soirée en fustigeant le comportement de Sullyvan en manquant de respect aux organisateurs de l’événement ainsi qu’au public contraint d’attendre pendant 1 heure le concert de l’interprète de Boubli qui a notamment expliqué avoir souhaité éviter une confrontation tout en précisant ne pas être en guerre comme avec Kaaris même s’il multiplie les attaques sur Internet.

Vald poursuit les hostilités contre Booba

Vald s’est pris au jeu de l’ancien membre du groupe Lunatic et vient de relancer les hostilités sur Twitter. « Bah alors Valdounet!!! C’est le plainteeyyyy!??!!!!! @vald_ld toi t’es cuit à vie. #aulnaysous » a tweeté Booba suite à plainte du V contre l’une de ses publications sur le réseau à l’oiseau bleu. « WEEUU WEEUU et non ce n’est pas une descente de police c’est Bouba qui monte sur scène » a répliqué Sullyvan avant d’aller encore plus loin dans la provocation.

En effet le V s’est moqué des menaces sur Internet de Booba en mentionnant son ennemi dans un Tweet avec une vidéo parodique du « Rap vs. Réalité » de Mister V avec les images des coulisses de la soirée des Francofolies dans lesquelles ce dernier arrive entouré d’une escorte policière dans un van noir. Vald s’amuse à faire la mimique « WEEUU WEEUU » de Jonathan Cohen pour se moquer du cordon de sécurité de CRS présent pour protéger la venue de B2O sur scène.