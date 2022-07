Maes : sa spectaculaire transformation physique fait réagir la toile

Maes fait sensation avec sa nouvelle carrure !

Très discret musicalement ces derniers temps avec uniquement la sortie de son très attendu nouveau featuring avec Booba sur le single Pablo, Maes reste actif sur ses réseaux pour être proche de sa communauté et continue de communiquer sur Instagram en postant régulièrement des vidéos de son quotidien. Récemment le rappeur Sevranais a surpris les internautes en affichant sa prise de masse.

Depuis le début d’année, Maes s’est exilé avec sa famille à Dubaï pour prendre du repos après la sortie de son projet « Réelle vie 3.0 » paru au mois de novembre 2021 et certifié disque d’or. Après la parution de cet album un différend avec Booba a éclaté mais les deux compères se sont finalement réconciliés et se sont mis d’accord pour dévoiler la version finale du single « Pablo » source de conflit entre eux. Le morceau vient d’ailleurs de dépasser le million de streams sur Spotify et le million de vues sur Youtube.

L’évolution de malade du Sevranais !

Maes profite actuellement de cette pause musicale pour s’occuper de ses deux enfants et également travailler son corps à la salle de musculation en postant plusieurs vidéos de ses séances d’entrainement sur les réseaux. L’artiste originaire de Sevran a récemment étonné ses fans en dévoilant sa saisissante évolution corporelle en faisant une série de pompes pour afficher sa forme physique ce qui a suscité des nombreuses réactions des internautes.

« T’es devenu un Monstre. Allahouma barek ! », « Wsh il fait peur mtn », « Maes il est stock smr », « Une transformation physique NWAR », « Stock à force de soulever tout les rappeurs », « je vais ressembler a maes bientôt…. Je vais faire la même coupe de cheveux parce que le même corps ça s’annonce compliqué », « ILS FERONT MOINS LE MALIN », « Wesh tes devenu balais », « Il est devenu massif hein » ou encore « L’évolution de malade » ont commenté ses fans dans les commentaires de la publication sur Instagram pour saluer cette transformation physique.

