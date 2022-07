Feuneu conseille les rappeurs suite au scandale entre Kaaris et son ex

Connu pour avoir lancé la carrière de Wejdene, Feuneu n’hésite pas à prendre la parole sur son compte Instagram pour s’exprimer ouvertement sans filtre. Suivi par plus de 400 000 internautes, le manager de la jeune chanteuse s’est exprimé sur l’affaire opposant Kaaris et son ancienne compagne Linda qui a fait beaucoup parler dans la presse ces derniers jours.

Choisissez bien vos femmes, c’est terrible

Alors qu’il a déjà pris la défense de Wejdene à plusieurs reprises sur les réseaux après des critiques contre l’interprète du tube Anissa, Feuneu vient de réagir à la polémique contre Kaaris. Riska se retrouve en conflit avec la mère de sa fille avec qui il n’est plus en couple aujourd’hui. Linda a récemment averti le rappeur de Sevran de son intention de tout balancer et de ne plus se taire en accusant son compagnon de violences conjugales. L’auteur de Zoo ne compte pas se laisser faire et son avocat vient d’annoncer le dépôt d’une plainte contre la jeune femme pour dénonciation calomnieuse.

« Mon client est très serein. Il ne souhaite pas répondre ou alimenter les affabulations de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. Une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours de rédaction et nous transmettrons au parquet tous les éléments de contestation. » a déclaré l’avocat de Kaaris dans des propos recueillis par Mouv’ tout en précisant, « Mon client est en train de subir une vendetta médiatique ignoble. La justice saura, à n’en point douter, rétablir la vérité, et il réfute toute accusation de violence et démontra à la justice la malhonnêteté de son ex-compagne…. Dont le seul objectif est l’argent ». Cette affaire vient aussi de susciter le réaction de Feuneu.

« Choisissez bien vos femmes c’est terrible… Ta moitié est faite pour t’apaiser. Fuyez les relations remplies d’embrouilles, d’insultes, de mensonges, d’enregistrement de bagarres. Même si vous êtes love wallah fuyez. L’amour c’est pas forcé, on est sept milliards frère » a commenté Feuneu. « Ceux qui kiffent les relations toxiques, je vous vois en flou. Vous passez plus de temps à vous embrouiller avec cette personne que rigoler ou passer de bons moments. Frère respectez votre vie, votre temps. Mariez vous avec la mieux éduquée, respectueuse avec une bonne mentale. Laissez les formes et la beauté aux petits. Les formes ça part, la beauté idem. Concentrez vous » poursuit-il ensuite alors que Kaaris ne s’est jamais exprimé sur les accusations le concernant.