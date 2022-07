Damso a des raisons bien précises pour refuser d’être dans le jury de Nouvelle École

Damso ne veut pas être dans le jury de Nouvelle École !

Le rappeur belge a répondu à la question d’une éventuelle participation à la version française du télé-crochet Rhythm + Flow. Netflix vient de lancer le casting pour la deuxième saison de Nouvelle École après le succès de la première remportée par Fresh La Peufra et Damso a confié pourquoi il ne veut pas être membre du jury de l’émission.

Inspirée par le modèle Américain Rhytm & Flow, Nouvelle école a fait un carton sur Netflix en se hissant à la première place des programmes les plus visionnés sur Netflix en France à sa sortie. Dans le cinquième épisode de TheVie Radio sur Apple Music avec Ritchie Santos, Tiakola et Didi Stone, Damso s’est exprimé sur cette émission en évoquant la possibilité d’être juré comme l’ont fait SCH, Shay et Niska dans la première saison. Au contraire de ses confrères, Dems n’est pas intéressé d’être parmi les membres du jury de Nouvelle École. « Ça va être compliqué (…) La série ne va jamais sortir, ça va traîner. Le gars je vais lui faire refaire les prises, on va travailler. Et je ne sais pas si c’est bien, parfois il y a des gens qui veulent faire vite » explique Dems sur présence dans la prochaine saison en tant que juré.

«L’émission va être fâchée», Dems trop perfectionniste !

« Il ne faut pas sous-estimer le fait que ce soit bien vendu parce que c’est dynamique aussi. Je pense que des fois, les artistes ont un peu baillé sur la manière dont c’est filmé parce qu’il y avait des agencements, mais je pense que c’est ce qui fait que le public est tenu en haleine. » a également déclaré Ritchie en ajoutant, « Ce truc-là, les mecs de la télé le connaissent, mais nous on ne le connaît pas vraiment. Et Damso en tant qu’artiste, il peut ralentir le bail fort. ».

« Je vais ralentir, je le sais. Peut-être que la personne humainement parlant va être contente, mais l’émission va être fâchée. En même temps, juger les gens » a conclu Damso qui pourrait tout de même participer au programme en tant qu’invité pour un épisode.