Rohff et Booba se moquent de leurs concerts respectifs annulés

L’annulation des concerts relance le clash entre Housni et B2O !

Rohff et Booba ne se quittent plus sur les réseaux et ont encore trouvé un nouveau sujet à controverse pour s’envoyer des piques en s’attaquant sur l’annulation des concerts alors que l’organisation de leur combat ne semble pas prêt de se concrétiser prochainement, le clash se poursuit donc sur Twitter pour le moment.

Entre les deux rappeurs français le conflit ne cesse de s’envenimer depuis cet été et tous les dossiers compromettants refont surfaces. Booba qui sera en concert au Stade de France le 3 septembre prochain vient d’ajouter 3 000 places supplémentaires pour cet événement et c’est un succès car les places ont rapidement trouvé preneur, le concert est désormais complet. L’autoproclamé Boss Du Rap Game s’est félicité de cette réussite en narguant Rohff sur l’annulation de sa dernière tournée dont 8 concerts ont été déprogrammés, « Un tour incroyable, 10 dates 8 annulations, t’as voulu faire le Dôme comme Jul et Soprano mais t’as fini au Cepac Silo, pour une plus petite capaciteeyyyy. Aidez-le… y fait Bercy arrêtez achetez des billets y va vous chanter “qui est l’exemple” » tout en publiant une capture d’écran pour appuyer ses propos avec les concerts à Orleans, Bruxelles, Amiens, Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux et Rouen qui sont tous annulés.

« Je m’occuperai de ton cas après ma tournée avertit Rohff !

Rohff n’est pas resté indifférent à cette attaque en déclarant, « Fais ton Stade de France déjà financé tkl Le peuple t’a démasqué. Mais Si jamais par orgueil et ruse d’essayer d’polluer mon Bercy tu reclashes ou reviens sur le combat j’m’occuperai d’ton cas après ma tournée. Tu sais qu’jsuis ta ref et une sombre épreuve pour toi .KO 1er rnd » avant de l’accuser d’avoir également subi des annulations de concerts en ajoutant, « Toi le recordman des concerts et show annulés tu oses ? Quel audace ! J’ai fais 3 zénith complet t’as dis y’avait personne tellement tu es dans le déni t’as pas eu d’autres choix que chanter sur une barque à Dubaï avec une influenceuse, fais 10 stade de France financé t’es KO ».

Housni a aussi accompagné son tweet d’une vidéo avec des articles de presse sur des concerts de Kopp déprogrammés. Les deux rivaux sont déterminés à ne rien lâcher et Rohff continue de déplorer le fait que Booba n’ai pas donné une suite favorable au combat entre eux.

.@rohff un tour incroyable 🤣 10 dates 8 annulations 🥶 t’as voulu faire le Dôme comme Jul et Soprano mais t’as fini au Cepac Silo 🤣🤣🤣 pour une plus petite capaciteeyyyy 🤣 Aidez-le… y fait Bercy arrêtez achetez des billets y va vous chanter “qui est l’exemple” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gkwImzNj4Q — Booba (@booba) August 10, 2022

Fais ton Stade de France déjà financé tkl Le peuple t’a démasqué.Mais Si jamais par orgueil et ruse d’essayer d’polluer mon Bercy tu reclashes ou reviens sur le combat j’m’occuperai d’ton cas après ma tournée.Tu sais qu’jsuis ta ref et une sombre épreuve pour toi .KO 1er rnd🥊 pic.twitter.com/gktnCaYTgN — ROHFF (@rohff) August 9, 2022