Rohff tente de récupérer les fans de Booba, « Quittez le navire en train de couler »

Rohff adresse un message à la communauté de son rival !

Alors que Rohff et Booba tergiversent sur les termes de leur combat dans le ring, Housni poursuit les hostilités sur Twitter même si B2O est silencieux depuis quelques jours sur la mise en place de cet événement qui peine à s’organiser face aux désaccords des deux rappeurs notamment concernant les gains générés par cet affrontement.

Les tacles se multiplient entre le DUC et Housni sur l’organisation d’un éventuel face à face sur le ring entre eux ! Les négociations sont actuellement au point mort entre les deux artistes, Booba ne valide pas les conditions de son ennemi pour se battre mais Rohff ne lâche pas l’affaire et continue les provocations pour le convaincre d’accepter le combat. Le rappeur du 94 vient de remettre une couche en s’adressant aux fans de B2O surnommés les « Pirates ».

Housni demande aux fans de quitter cette « secte »

« Jolie Fraterie de chlag Grand frère et petit frère toxicomane Mdrrrr miskine c’est ça d’être gaté pourri et pas éduqué. Eh we c’est comme ça qu’on fabrique des pervers narcissique scato/sado mazo caché. Chehhh pour ta gueule » a-t-il tout d’abord déclaré sur Twitter en postant une copie d’écran d’un article de presse des propos de Booba concernant sa mère qui s’occupe de son frère drogué. « Les paroles s’envolent, les écrits restent. Je crois que je t’ai pété 10 ou 20K neurones à distance, t’oublies TES propres propositions doucement la coke essaye de te reposer un peu et we comme tu fais on te fera fdp » poursuit Rohff en accusant Kopp d’être un mytho et de fuir le combat.

« Les ratepisses quittez le navire il est en train d’couler il est temps de grandir, d’ouvrir les yeux demandez pardon à vos mamans et changez de cap. Devenez des hommes de moral, de valeur, de principe. Quittez cette secte de pervers narcissique Scato/ Sado mazo addict à la C et 4G. » a conclu Housni en essayant d’interpeller les fans du DUC avec un extrait vidéo de l’émission « SOS ma famille a besoin d’aide » diffusée sur NRJ 12.

Jolie Fraterie de chlag Grand frère et petit frère toxicomane Mdrrrr miskine c’est ça d’être gaté pourri et pas éduqué. Eh we c’est comme ça qu’on fabrique des pervers narcissique scato/sado mazo caché.😭🤣🤣chehhh pour ta gueule pic.twitter.com/TRRyr9j4G3 — ROHFF (@rohff) August 20, 2022