Rohff enfonce Booba, « C’est un bain de sang qu’il mérite »

Ces derniers jours Booba semble esquivé le sujet de son combat contre Rohff et ne réagi plus au message concernant cet affrontement. En dehors des clashs B2O prépare actuellement son concert événement au Stade de France qui affiche complet ainsi que la sortie d’un featuring inédit avec Timal mais Housni de son côté ne s’est pas assagi. Il vient encore de lui adresser un long message sur un ton agressif pour tenter de provoquer une réaction.

Message virulent de Rohff concernant le combat face à Booba !

En effet le Padre Du Rap Game a décidé de régler ses comptes dans une story Instagram en adressant un communiqué à l’intention de Kopp. « Un jaloux obsédé par vous qui boycotte chaque sortie de vos sons, de vos albums sur les réseaux et en interne, qui envoi ses fans cacher vos CD en Fnac, qui insulte vos parents, humilie gratuitement les artistes qui lui font de l’ombre et leur famille h24, qui vous balance, qui essaye de vous détruire car vous êtes plus talentueux que lui. » commence-t-il à déclarer dans le début du message. « Envieux de l’amour que le peuple vous porte, un collabo sans figure, en selfie avec jean Messiah, qui valide un islamophobe et anti immigration comme Zemmour, qui sème la discorde et la division, qui attaque les femmes, les familles pour son buzz, qui pousse son vendeur a tweeter mon adresse familiale et s’en cache » poursuit-il.

Rohff explique ensuite que les manigances de Booba l’ont envoyé en prison, « A cause de ses manigances j’ai fini en prison, vous avez envie de lui faire du bien ?? Lui faire gagner des millions ? Vous êtes si naïf et généreux ? Vous n’avez plus aucune dignité ? Le mec insulte Dieu ses prophètes et saintes vous arrivez à faire passer votre passion pour l’argent, les réseaux, le business avant vos convictions ?? Ou est votre fierté ? Moi je dois faire 50/50 avec ce suppo de Satan ? ».

« Moi aussi je vais devoir payer mon coach faire une diét de 3 mois vous m’entendez chialer ? Pourtant selon lui je suis fauché non ?? Faut plaindre l’arrogant qui joue au multimillionnaire en se moquant de la hess? Je dois l’arranger, accepter ses exigences et l’enrichir après tout le mal qu’il fait ? Il a pas dis qu’il allait me baiser en anglaise ? Il semblait pas sûr de lui ? 100% des gains c’est pas mieux que 50/50 ? Ah je dois suivre tout ce qu’il me dicte ? Je dois courir après lui quand il fait sa meuf ? C’est votre boss ? Un put*in d’bou**on pareil qui me fuit dans la street ? Un tête à tête c’est gratuit non ? » précise le rappeur du 94 dans la suite de son message.

« Ca se réglera d’une manière ou d’une autre » assure Housni !

« Il vous manipule avec ses vidéos de comédien cocaïnomane dans sa salle de bain presque à poil devant sa fille vous validez tout ça? Dans ce cas Je suis pas de votre monde vous me connaissez pas du tout Wallah vous osez me mettre au niveau de cette pourriture qui se complaît a faire sa guerre internet pour flatter son égo ‘trompette vous buvez ses propagandes ses fourberies avantagé et protégé des médias, fils du système qui méprise les quartiers vous le défendez contre 1 Vrai parce qu’on est plus aussi nombreux qu’avant ? Et la majorité du peuple n’est pas sur les réseaux. » balance également Rohff à l’encontre de Booba.

« Une minorité de haters commente bcp. Ok Vous lui pardonnez tout comme si de rien était ? Vous êtes manipulé comme des aveugles vous kiffez? Il y a ni fair play ni respect possible ! 1 tête à tête c’est gratuit non ? C’est un règlement de compte pas une compétition de sportif de haut niveau ! jamais il gagnera 1 € sur moi, c’est un bain de sang qu’il mérite dans le ring et sans arbitre parce que j’aurai envie de le terminer à terre je sais même pas si j’suis capable de respecter les règles tellement j’lui veux du mal vous comprenez pas ?? Avec vos vidéos à la c*n je raisonne pas comme vous, c’est pas votre embrouille. » commente aussi Housni avant de conclure, « Vous voulez que je troque mes principes pour l’argent et vous faire plaisir ? Je vous dois quoi moi ? Vous voulez Que j’change ma ligne de conduite et ma mental en 2022 ? Que j’devienne comme lui en gros ? Nous n’avons pas les mêmes valeurs Et ça se réglera d’une manière ou d’une autre le temps est plus fort que nous tous. Dieu est grand. ».