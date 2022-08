Booba en fin de carrière ? B2O révèle pourquoi il n’arrête pas le rap

Booba vient de rassurer son public sur la rumeur d’une possible fin de carrière après son concert au Stade de France dans quelques jours. Comme lors de la sortie de son ultime album Ultra au mois de mars 2021, l’évoquant de la retraite de B2O à refait surface mais il a fait une mise au point dans sa dernière interview en expliquant la raison qui le pousse à continuer de chanter.

Pas de fin de carrière pour le moment, Booba en révèle les raisons !

Le DUC s’est longuement exprimé sur divers sujets dans son entretien avec Le Chroniqueur Sale dont la première partie de l’interview vient d’être dévoilée sur Youtube. Il s’est notamment confié sur l’arrêt de sa carrière de rappeur qui au plus grand bonheur de ses fans n’est pas pour tout de suite. « En fait je me dis que c’est peut-être l’heure d’arrêter, je vais devenir rincé. Mais j’arrive pas à être rincé. Je peux dire « j’arrête », demain j’ouvre mon email, je reçois un son, j’ai une inspiration j’écris. » explique B2O.

La sortie de son dernier album l’année passée puis ce concert historique dans l’enceintre du Stade de France renvoient une image d’une fin qui se rapproche pour Booba à laquelle il songe. Kopp assure toutefois être encore passionné et avoir l’envie d’enregistrer des nouveaux morceaux. « En fait, tant que j’y arrive, que je suis inspiré, et je sais parce qu’avec l’expérience, je suis directeur artistique maintenant, quand je fais un truc plus ou moins bien. Je pensais arrêter à 30 ans déjà. » décrit-il, une déclaration qui va rassurer son public.

« Même si j’arrête, ça s’arrête pas. Tout mon catalogue il tourne, j’ai une dizaine d’artistes que je produis. Quand je produis un artiste, j’en ai produit pleins, même ceux avec qui je m’entends plus, on en a mis tellement en avant. Et ça, c’est un kiffe. Moi je kiffe la musique. » a conclu Booba à ce sujet en rappelant que même s’il arrête de rappeur sa carrière de producteur se poursuivra.