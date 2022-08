Doums démonte BB Jacques : « Il est nul. Voilà, c’est dit »

Doums détruit BB Jacques de la Nouvelle école !

Doums va présenter ce vendredi 26 août son nouvel album solo intitulé « Pull à capuche et billets mauves » et assure la promotion de ce projet tout cette semaine en enchainant les interviews dans les médias. De passage dans les locaux de GQ France, Le rappeur de L’Entourage a tenu des propos très critiques envers BB Jacques tout en exprimant sa préférence pour Fresh.

Le passage de BB Jacques dans le programme de Netflix, la Nouvelle école n’a pas convaincu Doums. Dans sa dernière interview pour GQ France, il a jugé le rap français en donnant son avis sur les titres « Chop » de Fresh Lapeufra, « Papel » de Zola , « Si j’savais » de Tiakola, « Auburn » de Lomepal, « J’étais pas là » du duo Bigflo & Oli, « Baby » de Orelsan avec Skread, « Superstar » de Jul, « Appel en absence » de Slkrack avec Edge et enfin du freestyle Booska « F*ck off » de B.B. Jacques.

Doums n’a pas apprécié le morceau de ce dernier cité et n’a pas été tendre avec lui dans ses propos. « Je comprends pas. Poto je capte pas. La technique qui prend c’est une boxe classique du rap j’trouve. Pour le coup je préfère Fresh et comme c’est le petit frère de Deen, désolé mais ton petit frère est nul. Voilà, c’est dit. » s’exprime le membre L’Entourage. Une séquence à laquelle le frère de Deen Burbigo déjà pris à partie récemment par STLR n’a pas encore réagi.

L’album « Pull à capuche et billets mauves » de Doums disponible ce soir à partir de minuit sur les plateformes de streaming comporte 16 titres avec des nombreux invités tel que Nekfeu, Laylow, Freeze Corleone, PLK, Jazzy Bazz, Deen Burbigo, 2Zer, Eff Gee, MHD, Headie One et Chizii.