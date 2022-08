STLR de la Nouvelle École règle ses comptes avec B.B. Jacques

En attendant la saison 2 de la Nouvelle École, le télé-crochet sur le rap français continue de faire l’actualité notamment grâce à Fresh La Peufra vainqueur de la première saison de l’émission qui cartonne avec le single « Chop » mais d’autres candidats comme B.B. Jacques et STLR font également parler d’eux, ce dernier cité vient d’ailleurs de dévoiler un nouveau titre.

L’animosité est toujours présente entre STLR et B.B. Jacques !

Les trois juges SCH, Shay et Niska ont été convaincus par la prestation de Fresh La Peufra dans la Nouvelle École. Le rappeur Belge a empoché les 100 000 euros du gagnant de l’épreuve face à Leys et Elyon. Lors de la compétition l’épreuve des clashs à particulièrement marqué les esprits des spectateurs mais aussi des candidats. « J’ai pu concevoir un peu ma vision et le plan que j’avais grâce à une défaite. Le tournage ayant été fait 3 jours après le premier album La Nuit Sera Calme. L’album sort le 17 septembre 2021, le 20 septembre 2021, je suis en tournage Netflix. Et en fait, j’avance bien et quand je sors, je sais ce que je vais aller faire. C’était Poésie d’une Pulsion. Elle était là la pulsion. » a confié B.B. Jacques sur son élimination face à STLR dans une interview pour le Le Code sur Apple Music avec Mehdi Maïzi.

Peu de temps après la diffusion de l’émission B.B. Jacques a présenté les singles « Poésie d’une pulsion » part 1 et 2 dans lesquels il revient sur son parcours dans la Nouvelle École, « Il est mort noyé dans l’zeit zeitoun, L’encu*é qui a insulté mon peuple, Prends mes paillettes, j’garde ma DA, Prends mon buzz, j’garde ma plume ». Des propos qui n’ont pas échappé à son ancien adversaire dans l’épreuve des battles. STLR a sorti un freestyle inédit nommé « Enchanté » dans lequel il déclare, « Viens pas me parler de Cassis je sais pas où c’est » avant de poursuivre avec le clip du titre en se mettant en scène devant une poussette tout en reprenant une partie des paroles du titre « Donjon » de son rival, « J’ai bu l’zeit et ta ge-ra. Garde ta plume, j’garde mon peu-ra ». Un tacle qui pourrait relancer les rivalités entre les deux rappeurs.