BB Jacques réagit de la meilleure des manières au tacle de Doums

Doums n’a pas mâché pas ses mots contre BB Jacques dans sa dernière interview pour la promo de l’album « Pull à capuche et billets mauves » et ce dernier n’a pas tardé à réagir à cette déclaration en appelant le membre de L’Entourage pour s’expliquer. Les deux rappeurs ont finalement témoigné du respect mutuel même si l’un n’aime pas ce que l’autre fait.

Traité de nul, BB Jacques s’explique avec Doums !

« Je ne comprends pas. Poto, je ne capte pas. La technique qui prend, c’est une boxe classique du rap, j’trouve. Pour le coup, je préfère Fresh… Et comme c’est le petit frère de Deen (Burbigo), désolé, mais ton petit frère est nul. Voilà, c’est dit » a balancé Doums à l’encontre de BB Jacques dans son entretien avec le média GQ dans lequel il a livré son opinion sur différents titres de rap français et a émis un avis très critique sur le morceau « Booska F*ck Off » du candidat de la Nouvelle école.

Avant que la polémique et que le clash ne prenne plus d’ampleur sur les réseaux, BB Jacques a répliqué aux propos de Doums en l’appelant hier soir en plein concert lors d’un événement mis en place par 1863. « Attendez, regardez qui j’ai ! Oh le Doums ! » commence-t-il à déclarer sur scène face à son public au début de la séquence, le micro dans une main et son smartphone dans l’autre. « Il va vous dire ce qu’il pense vraiment et il va vous dire à quel point c’est de la merde. C’est important. » poursuit-il.

« C’est simple, j’aime, j’aime pas c’est mon problème. Vous êtes pas contents, bah c’est la même chose. Mais comme on dit : « F*ck Off » my n*gga ! » explique ensuite Doums. « Doums, grande force ma gueule, on les ba**** de façon extraordinaire. Fuck off. Fuck Twitter, vive la vraie vie. » a conclu BB Jacques pour éviter qu’une embrouille n’éclate entre eux et prouver que même s’ils ne sont pas en accord cela n’empêche pas le respect. Cette initiative a été saluée par les internautes car les rappeurs français ont réussi à régler ce conflit d’une façon intelligence sans envenimer la situation.