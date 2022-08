Booba ridiculise les menaces de Magali Berdah dans une vidéo délirante

Booba tourne en ridicule les menaces de Magali Berdah qui a décidé de poursuivre le rappeur de 45 ans en justice en déposant une plainte pour harcèlement suite aux accusations contre les influenceurs d’arnaquer les internautes notamment avec des placements de produits. Élie Yaffa ne lâche pas investigations contre l’agente de personnalité de téléréalité et vient de se moquer d’elle dans une séquence délirante.

Sans pitié, le Boos du Rap Game vient de rependre les hostilités contre Magali Berdah qui vient de dénoncer le calvaire qu’elle vit depuis le début de cette affaire. « On a menacé de me décapiter, de me violer, mes enfants, mes filles et moi. On a menacé de m’écarteler, me lapider, me vider de mon sang… Je pense que tout y est passé. J’ai l’impression qu’il n’y a pas de frein, qu’il n’y a jamais d’arrêt par rapport à ça » s’est-elle indignée dans une interview pour Paris Match. Cette déclaration n’a pas calmé les ardeurs de Booba qui s’en est également pris à son compagnon.

Booba ridiculise le coup de pression de Magali Berdah !

« Ce vendredi sortira la vidéo qui ne devait jamais sortir. En apprenant l’existence de cette vidéo explosive, Stephane Teboul, mafioso des bacs à sable et mari de M.B a menacé Grégory Zaoui. Ça en dit long sur l’importance de cette vidéo et sur les pratiques obscures des Berdah. » révèle B2O dans un tweet pour annoncer la mise en ligne d’une vidéo compromettante contre Stéphane Teboul. Kopp s’est ensuite mis en scène à son domicile dans une vidéo totalement insolite vêtu d’un masque de singe avec une épée et un bouclier en plastique dans les mains en train de danser.

« J’ai dead le bail » a écrit Booba en légende de la publication dans laquelle il s’est amusé à diffuser une audio du mari de Magali Berdah dans lequel on peut entendre, « C’est le mari de Magali, je t’explique là. Je vois passer des images de ma femme mais je vais tous venir vous encu*er. Je rigole pas avec ça, ça va mal aller pour vous ». Un avertissement que le DUC a remixé dans cette séquence pour prouver qu’il ne le prend clairement pas au sérieux et préfère en rigoler. La vidéo a bien fait rire ses fans, avec plus de 1,8 millions de vues sur Twitter ainsi que 7 000 « Retweet » et 32 000 « J’aime ».