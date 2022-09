Booba affirme ne pas chercher les clashs, « Rohff s’attaque à moi, il veut me clasher »

Aucun retour en arrière dans le clashs Booba vs Rohff !

Dans le deuxième partie de son interview avec Chroniqueur Sale, Booba s’est longuement sur les clashs, en expliquant les raisons qui le pousse à être en conflit avec d’autres rappeurs en assurant ne pas avoir provoqué ses différentes embrouilles avec La Fouine, Gims, Kaaris, Damso et Rohff tout confirmant qu’aucun retour en arrière n’est plus possible, refusant toute réconciliation.

Après s’être exprimé sur sa guerre des influenceurs et Marc Blata, pour commencer à parler des clashs, Booba a cité l’exemple de son différend avec Rohff en rappelant que ce n’est pas lui qui a lancé les hostilités en premier. « Les clashs, c’est pas calculé. Ça arrive, et je gère. Le clash avec Rohff par exemple, je ne cherche pas à rentrer en clash, ni à rentrer en paix, je ne cherche rien. Le gars va à Skyrock, je ne suis même pas concerné, il y a rien et il dit à Fred : « ouais je ne suis pas comme l’autre zoulette de Booba » « , explique à ce sujet avant d’enchainer, « Il s’attaque à moi, il veut me clasher, le rap c’est tout ce que j’ai dans la vie. Ça veut dire que toi tu es là, tu es en train d’essayer de m’éteindre ? Il va y en avoir un qui va rester par terre. ».

Aucune réconciliation n’est possible pour le DUC !

Booba se justifie ensuite sur sa façon de réagir dans les clashs, « Le clash, c’est toujours bien tant que tu les gagnes. Quand tu es en clash avec moi, c’est magnifique. Les gens me disent, tu leur donnes du buzz, tu leur donnes du buzz. » décrit-il avant de poursuivre, « Sauf qu’il faut gagner le clash. Parce que moi je te donne mon buzz, tu viens avec moi là-haut, au sommet de la colline mais quand j’enlève le tabouret, j’espère que tu bien accroché parce que plus haut tu es monté, plus dure sera la chute. ».

« Moi, quand je pars en clash, c’est que la barrière de la réconciliation, de la négociation, de la parlotte a été franchie. Je ne reviens pas. Je ne clashe pas pour rien. Si on part dans le truc, à moins que je sois en tort mais c’est rare parce que je réfléchis bien avant de me lancer, il n’y a pas de retour en arrière. » a conclu B2O sur ses conflits avec les autres rappeurs français alors que son embrouille avec Rohff pourrait se régler prochainement avec l’organisation d’un combat de boxe.