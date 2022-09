Kylian Mbappé : sa relation avec la mannequin transgenre Inès Rau agite les réseaux

Après avoir renouvelé son contrat avec le PSG au mois de juin, Kylian Mbappé est l’auteur d’un gros début de saison avec le club Parisien en tête du classement de Ligue 1 avec 4 victoires en 5 matchs. Le champion du monde français a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises mais a fait parler sur la Toile dernièrement pour une autre raison que le foot. C’est la rumeur de son lien avec Inès Rau qui a agité les internautes.

Pendant ses jours de repos, Mbappé en profite pour prendre du bon temps avec des voyages aux Etats-Unis, aux Maroc ou encore à Cannes. Le passage de l’attaquant Parisien au festival de la ville de la Côte d’Azur a suscité des nombreux ragots dans les médias, certains ont laissé entendre qu’il aurait eu une liaison supposée avec Emma Smet et d’autres comme le quotidien italien, La Repubblica ont relaté son rapprochement avec Inès Rau. Le journal titre son article en assurant que l’international français et la mannequin transgenre de 32 ans vivent une romance.

Inès Rau est connue pour être devenue en 2017 la première playmate ouvertement transgenre à poser pour le célèbre magazine de la presse masculine américain, Playboy. Selon plusieurs médias Italiens, Mbappé se serait rapproché d’elle pendant le festival de Cannes, ils ont notamment été pris en photos par les paparazzis à bord d’un yacht en apparaissant très complices sur les clichés.

Aucun d’eux n’a fait de commentaire sur cette rumeur pour le moment qui a suscité des nombreuses réactions des internautes sur Twitter. « Que peut-on attendre de plus de la part de Mbappe ? », « Mbappe est sur tous les dossiers, c’est pas bon ca… », « Il veut etre a la mode 2022 mais bon, ca va loin la non… », « Hakimi est degoute lol », « Il veut enlever les penaltys de Neymar, il pousse Messi, et il se jette sur un transgenre, mbappe est en forte baisse… », « Il fait ce qu’il veut non?? », « On peut pas le laisser tranquille, le gars peut pas respirer une seconde… » peut-on lire dans les réactions des Twittos.

