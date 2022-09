Rohff ne mâche pas ses mots sur le scandale Pogba, « c’est malséant, le linge sale se lave en famille »

Rohff se confie sans langue de bois sur l’affaire Pogba !

En pleine tempête médiatique suite aux révélations de son Mathias, Paul Pogba a répliqué en déposant une plainte pour tentative d’extorsion de fonds. Cette polémique n’a pas échappé à Rohff qui vient de donner son opinion sur toute cette affaire qui pourrait compromettre l’avenir du milieu de terrain de la Juventus de Turin en équipe de France pour la prochaine coupe du Monde au Qatar cet hiver.

« C’est une malédiction pour leur maman »

Accusé par Booba dans sa dernière interview d’être à l’origine de leur clash, Rohff a répondu aux messages de ses abonnés sur Instagram qui l’ont questionné sur divers sujets comme la guerre médiatique entre les frères Pogba dont Mathias a balancé une bombe il y a quelques jours en dévoilant plusieurs dossiers compromettants sur Paul. « Dieu a décrété une subsistance pour chaque membre de la famille rien ne sert de jalouser ou vouloir gratter sur la part qui ne te revient pas. attendre de l’aide de celui qui t’a déjà aider peut te rendra dépendant, injuste et vouloir vivre la vie de son frère ou souhaiter sa chute pour le remplacer, c’est malséant. » a commenté Housni sur cette histoire.

« Le linge sale se lave en famille. le monde s’en fou de ce qu’il se passe chez vous et ne peut rien faire pour vous aider. la frustration la jalousie rend égoïste stupide et aigri au point d’en arriver à humilier sa propre famille sur la place publique, c’est une malédiction pour leur maman que dieu la préserve » écrit ensuite très sincèrement Rohff dans la suite de sa réponse à un internaute sur Instagram concernant la polémique Pogba qui n’est pas prête de se terminer et continue de faire beaucoup de bruit dans la presse.